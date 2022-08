Halbzeitbilanz von Schwarzgrün: „Arbeiten auf Hochtouren“

Werbung

„Wir sind alle drei Visionäre und jeder ist auf seinem Gebiet ein Profi“: Zur Halbzeit der Gemeinderatsperiode sehen ÖVP-Bürgermeister Christian Haberhauer und seine Vizes Markus Brandstetter (ÖVP) und Dominik Hörlezeder (Grüne) keinen Grund zum Tiefstapeln. „Wir haben zweieinhalb Jahre auf Hochtouren gearbeitet und 50 Projekte plus eins entwickelt und schon umgesetzt oder auf den Weg gebracht“, betont der Stadtchef. Dabei sei es ÖVP und Grünen sehr wichtig, ein offenes Ohr für die Amstettner und Am-stettnerinnen zu haben und auch deren Ideen und Wünsche aufzugreifen. „Vizebürgermeister Brandstetter hat ja bei der Stadterneuerung vorgezeigt, was Bürgerbeteiligung ist. Auch in Mauer und Preinsbach binden wir die Bevölkerung bei der Dorferneuerung ein und in Greinsfurth wollen wir ebenfalls so einen Prozess starten.“

Teuerung als Unbekannte

Bürgermeister Christian Haberhauer hebt vor allem die Qualitätsverbesserungen beim Bürgerservice hervor. „Wir haben dafür das Rathaus umstrukturiert und um die kurzen Wege zu forcieren, die Ortsvorstehungen noch aufgewertet.“ Auch bei der Digitalisierung sei Kundenservice das höchste Ziel, sagt der Stadtchef: „Wir haben 150 Vereine und viele Abteilungen in der Stadt. Allen Ansprüchen digital gerecht zu werden, ist da nicht einfach, aber die neue Homepage, die Ende September in Betrieb gehen wird, bietet höchste Qualität.“ Bewährt haben sich laut Haberhauer die Umstrukturierungen bei den Stadtwerken, für die eine eigene GmbH gegründet wurde, und auch im Kultur- und Marketingbereich, wo enger zusammen gearbeitet wird. „Ausdrücklich danken möchte ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die diese Prozesse mitgetragen und mit ihrem Einsatz erst möglich gemacht haben“, betont der Stadtchef.

Bauhof: Spatenstich in zwei Monaten

An Projekten hebt Haberhauer den neuen zentralen Bauhof der Stadt hervor. „Auf den Flächen laufen derzeit Vorbereitungsarbeiten. Spatenstich soll in zwei Monaten sein.“ Die Ausschreibung sei so gestaltet worden, dass Firmen im Umkreis von 60 Kilometern einen Wettbewerbsvorteil hätten – natürlich rechtlich gedeckt. „Uns ist es auch bei diesem Vorhaben wichtig, dass wir die regionale Wirtschaft unterstützen“, betont der Bürgermeister.

Beim Naturbad ist die Demontage im Innenbereich abgeschlossen. Die Grundsteinlegung für den Neubau ist für 23. September anberaumt.

Eine wichtige Weichenstellung steht beim Quartier A an. „Ein großes Unternehmen überlegt, sich da anzusiedeln, was ein hoher Mehrwert für uns wäre. Der Aufsichtsrat entscheidet im Oktober“, sagt Haberhauer. Wie die NÖN berichtete, handelt es sich um die IFE, die erwägt, von Kematen nach Amstetten zu übersiedeln – mit bis zu 500 Arbeitsplätzen.

Für Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder ist die Bewältigung der Klimakrise ein zentrales Thema. „Wir brauchen Strategien, um ihre Auswirkungen abzufedern. Daher haben wir auch ein strategisches Waldmanagement für das gesamte Gemeindegebiet entwickelt. Wir wollen die Wälder klimafit machen und Baumarten, die dem Wandel nicht standhalten, durch andere ersetzen“, sagt der Grünpolitiker. In der Forstheide versuche man, den Spagat zwischen Nutzung als Naherholungsgebiet und Naturwald zu schaffen. „Daher haben wir auch große Totholz-Zonen gebildet, wo die Wege drum herumführen. Die Bevölkerung hat den Sinn der Maßnahme verstanden und trägt sie mit.“

Großes Augenmerk auf die Energiewende

Besonderes Augenmerk legt die Stadt auf die Energiewende. „Wir haben die Förderungen für Photovoltaik-Anlagen auf 150 Euro pro kWp erhöht und auch die Subventionen für den Umstieg von Öl oder Gasheizungen auf Pellets, Stückholz und Pufferspeicher von 300 auf 500 Euro.“ Außerdem setzte man gezielt auf den Photvotalitaikausbau. Die Stadtwerke würden noch heuer eine Freiflächenanlage mit 2,1 Megawatt-Peak errichten.

Politisch zuständig ist Hörlezeder auch für den Sozialbereich. Da weist er auf Maßnahmen hin, um für sozial schlechter gestellte Personen die Teuerung abzufedern. „Wir haben die Erhöhung des Mietzinssatzes für Gemeindewohnungen ausgesetzt, wir gewähren einen Heizkostenzuschuss samt Teuerungsausgleich in Höhe von 170 Euro und es gibt eine Schulstarthilfe für Taferlklassler in Höhe von 100 Euro“, sagt der Grünpolitiker. Besonders freut ihn, dass alle Parteien die Unterstützung des soogut-Marktes mittragen, der gerade jetzt dringend gebraucht werde. 15.000 Euro schießt die Stadt da in den nächsten fünf Jahren jährlich zu.

Vize Markus Brandstetter sieht in seinem Ressort „Stadtentwicklung“ viele Fäden zusammenlaufen. „Klimaaktive Stadt, Flächenwidmung, Zukunftsausrichtung – letztlich geht es um alle Strategien, die Amstetten nach vorne bringen“, sagt der ÖVP-Vizebürgermeister. Er hebt noch einmal besonders die Bürgerbeteiligung hervor. „Wir haben bei der Stadterneuerung 8.000 Menschen mitgenommen, allein 1.200 bei der SAM-Umfrage. Die Stadtsafaris sind so gut angekommen, dass jetzt sogar schon Landeshauptstädte bei uns nach dem Konzept fragen.“ Brandstetters besonderer Focus liegt natürlich auf der Hauptplatzgestaltung (siehe Artikel anbei), aber ihn beschäftigen auch viele andere Themen. „Vor allem die Mobilität. Wir versuchen, mit unterschiedlichen Angeboten die Menschen zum Umstieg vom Auto auf das Rad zu bewegen und arbeiten da auch eng mit den Umlandgemeinden zusammen, um die Infrastruktur auszubauen“. Angedacht sei dafür auch die Einrichtung eines Mobilitätslabors mit Bürgern, Experten, Vereinen, Unis und Fachhochschulen.

Amstetten Neuer Hauptplatz: Präsentation am 1. Oktober

CityBus-Konzept ist in Arbeit

Aber auch ein neues CityBus- und CityASt-Konzept ist in Arbeit. „Dass wir mit halbleeren Bussen fünf Mal im Jahr rund um die Welt fahren, akzeptieren wir nicht. Darum wird das Angebot überdacht und unser Ziel ist es auch, auf Elektrobusse umzusteigen. Ende 2024 soll das umgesetzt werden.“ Verkehrstechnisch soll zudem das geplante digitale Verkehrsleitsystem eine Verbesserung bringen, weil es Autolenkern unnötige Parkplatzsuche erspart.

Ein Herzensanliegen ist Brandstetter die überparteiliche Initiative „Amstetten hilft“, die in der Pandemie 1.000 Lebensmittelpakete organisiert hat. „Und wir haben mit Spenden auch einen finanziellen Polster geschaffen, um für Kinder aus Familien mit geringem Einkommen, die psychologische Betreuung benötigen, Therapien zu finanzieren.“

