Das Hilfswerk Niederösterreich unterstützt das Älterwerden in den eigenen vier Wänden, bietet individuelle Kinderbetreuung und berät in schwierigen familiären Situationen. 25.000 Kunden werden derzeit von 3.200 Mitarbeitern, rund 500 Tagesmüttern und 2.800 Ehrenamtlichen in den unterschiedlichen Bereichen betreut.