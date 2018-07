Gelbe Säcke, größere Container, neue Sammelplätze – die Umstellung im Abfallsammelsystem im gesamten Bezirk stieß vor allem in der Stadt Amstetten auf viel Kritik. Die Sorgen und auch den Ärger der Bürger bekamen Birgit Baier, Bernd Stöghofer und Josef Pöchhacker ungefiltert zu hören. Denn sie betreuen seit der Karwoche die Hotline des Gemeinde Dienstleistungsverbandes Region Amstetten (gda).

In manchen Fällen eine Herausforderung, denn für einige Anrufer ist das Thema Abfall ein sehr emotionales. „Egal wie aufgebracht jemand am anderen Ende der Leitung ist, wir versuchen es stets mit Höflichkeit. Das hilft fast immer, ebenso, jedes Anliegen ernst zu nehmen“, sagen die gda-Mitarbeiter. „Allerdings muss den Menschen bewusst sein, dass wir an der Hotline manche Dinge einfach nicht ändern können.“

20.000 Minuten am Telefon verbracht

Rund 4.000 Menschen haben bisher die Hotline genutzt. Meist geht es um ganz konkrete Fragen zum neuen System. Aktuell rufen vermehrt Mieter aus Wohnhausanlagen an, erzählt Birgit Baier. „Die Menschen sind oft nicht informiert, dass die Tonnen für Glas und Altmetall-Verpackungen weggekommen sind. Wir erklären den Anrufern dann, wo sie das nächste „Recycling-Platz’l“ finden, bei dem sie nun ihre Flaschen und Dosen entsorgen können.“

Die gda-Mitarbeiter erklären den Anrufern auch, welche Abfälle mit dem Gelben Sack gesammelt werden oder wo dieser abgeholt wird. „Fast überall ist das ohnehin klar. Bei einigen Liegenschaften kann der Lkw jedoch nicht bis vor die Haustüre fahren, etwa weil eine Brücke nicht für schwere Lastkraftwagen ausgelegt ist. In solchen Fällen versuchen wir, die beste Lösung zu finden“, sagt Bernd Stöghofer.

Insgesamt rund 20.000 Minuten haben Baier, Stöghofer und Pöchhacker seit Anfang April neben ihren alltäglichen Aufgaben am Telefon verbracht. Sie erfahren dabei auch von Sammelstellen, wo eine übervolle Tonne stehen geblieben ist, oder von einer nicht ausgelieferten Gelben Tonne bei einer Wohnhausanlage. „Diese Rückmeldungen aus der Bevölkerung sind für uns sehr wichtig, um Fehler im System auszumerzen“, betonten die gda-Mitarbeiter.

Die Hotline: 07475/53340-269.