Mit Stand Montag waren im Bezirk 347 Menschen mit Corona infiziert, 698 Personen waren abgesondert und 3.281 mussten sich an eine Verkehrsbeschränkung halten, also zum Beispiel Menschenmengen meiden. In den Schulen hat sich die Lage offenbar eingependelt. Insgesamt waren bisher 70 Klassen von Corona betroffen, zum Teil mussten Kinder auch in Quarantäne. „Im Moment ist es etwas ruhiger“, sagt Bezirkshauptfrau Martina Gerersdorfer.