Institut für Physikalische Medizin und Rehabilitation eröffnet

In der Eröffnungsansprache begrüßte Primar Helmut Kern die Ehrengäste, darunter Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, Amstettens Bürgermeister Christian Haberhauer und Oed-Oehlings Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer und erzählte über die Entstehung des neuen Instituts, die Herausforderungen und die qualitativ hochwertigen Angebote nach neuesten Wissenschafts- und Forschungsergebnissen.

Im Jahr 1990 wurde Primar Helmut Kern vom Primar der Orthopädie und Traumatologie des Landesklinikums Amstetten, Gerhard Kriener, kontaktiert, ob er den physikalisch-medizinischen Bereich im Krankenhaus übernehmen möchte. Es folgten zahlreiche Diskussionen, ob ein Neubau in diesem Bereich möglich wäre. Am 13. Oktober 1993 wurde schließlich das Therapie-Zentrum in der Eggersdorfer Straße eröffnet. „Dort wurden täglich 200 Patienten betreut und jährlich 194.000 Therapien durchgeführt. Das führte in den letzten Jahren zu akutem Platzmangel und vor allem Personen mit einer längeren Anreise taten sich schwer, in der Nähe einen Parkplatz zu finden. Zehn Jahre hat es aber gedauert, einen geeigneten Standort zu finden, der den ständig wachsenden Anforderungen gerecht wird“, sagt Kern.

2019 hat Primar Kern das Grundstück in der Wiener Straße von den ÖBB gekauft, dass mit seiner Nähe zum Krankenhaus und zum Bahnhof ideal für seine Zwecke war. Auf drei Etagen wurde ein Gebäudekomplex mit 3.500 Quadratmetern Nutzfläche errichtet. Das neue Physikalische Institut ist im ersten Stock angesiedelt. Der Steuerberater Thomas Stadlbauer und sein Team haben sich auch schon im Haus eingemietet. Geplant ist auch die Eröffnung einer größeren Praxis für innere Medizin von Internist Johannes Kies.

Parkplatzprobleme sollte es künftig keine mehr geben. Insgesamt stehen den Patienten und Patientinnen 105 Abstellflächen zur Verfügung. „Das Institut und das hoch qualitative Team ermöglicht eine ganzheitliche Therapie an einem einzigen Standort für Patienten und Patientinnen auf Krankenschein“, erklärt Primar Kern und ergänzt: „Ohne das professionellen Team mit Direktorin Meggie Danzer, die seit der ersten Stunde am 12. Oktober 1993 im Therapiezentrum in der Eggersdorfer Straße als Mitarbeiterin dabei ist und die Leitung sowohl im alten als auch im neuen Institut übernommen hat, wäre das alles gar nicht möglich gewesen.“

Ergo-, Logo-, und Physiotherapien werden im dreistöckigen Komplex angeboten. Je nach Indikation des Patienten wird das Spektrum angepasst und erweitert in Heilmassagen, Schmerz-, Bewegungs- und Unterwassertherapien als orthopädisches traumatologisches Erstversorgungszentrum. Die Behandlungszeiten sind von Montag bis Donnerstag von 6.30 bis 19 Uhr und freitags von 6.30 bis 15 Uhr.

Neue Erkenntnisse und Forschungsergebnisse in der Abteilung Orthopädie und Traumatologie führen zur Forcierung neuer Projekte mit Primar Gerhard Kriener vom Landesklinikum Amstetten. „Im Gesundheitswesen hat sich in den letzten Jahren viel getan. Die Zukunft liegt in der Prehabilitation - dem Aufbau und der Stütze des Bewegungsapparates vor einer geplanten Operation - und in der Verschränkung des ambulanten und stationären Sektors“, sagt er.

Andreas Danzer führte durch das Eröffnungsprogramm, für die musikalische Umrahmung sorgte D´Urltaler Sängerrunde. Als Geschenk bekam Primar Helmut Kern das Lied „Arbeit“ von Ostbahn Kurti, vorgetragen vom gesamten Team, mit einer Soloeinlage von Chorleiter Ferdinand Schenkermayr und mit Unterstützung der Sängerrunde. Auch ein Film vom Spatenstich des Instituts im Jänner 2022 bis zur Eröffnung im Juli 2023 wurde gezeigt. Anschließend gab es noch eine interessante Führung durch die Räume des Instituts mit Primar Helmut Kern, seinem Sohn Mathias Kern und Direktorin Meggie Danzer.