Kameradschaftsbund lud zu Hauptbezirkstag

Hauptbezirksobmann Augustin Hüdl (links außen) und GF-Landespräsident Josef Glaser (rechts außen) überreichen v.l.n.r. Franz Lettner, Obmann Ortsverband Aschbach, das Landesverdienstkreuz in Silber, Rosemarie Hörndler, Obfrau Ortsverband St. Peter in der Au, die Landesmedaille in Silber und Leopold Dammerer, Obmann Ortsverband St. Georgen/Ybbsfelde, das Landesverdienstkreuz in Gold.

Foto: Michael Pirker, Michael Pirker