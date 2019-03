„Die Hitze und die Dürre im Vorjahr haben klar aufgezeigt, dass der Klimawandel längst auch im Mostviertel angekommen ist“, sagt Amstettens Umweltstadtrat Dominic Hörlezeder (Grüne). Für ihn ist das ein Grund, sich Gedanken über die Auswirkungen zu machen, auf die sich die Stadt vorbereiten muss. Einen Mitstreiter hat er dabei in Dieter Stadlbauer, Leiter des städtischen Umweltreferats.

„Laut wissenschaftlichen Untersuchungen sind die urbanen Lebensräume durch die verdichtete Bebauung, das geringe Ausmaß an Freiflächen und die meist schlechtere Durchlüftung – man spricht vom Wärmeinseleffekt – besonders stark vom Klimawandel betroffen“, erklärt er. Stadlbauer und Hörlezeder sprechen sich daher entschieden dafür aus, für Amstetten einen Strategieplan zur „Optimierung des Kleinklimas“ zu erstellen. „Unser Ziel muss es sein, die Hitzebelastung in den Sommermonaten zu vermindern. Wir müssen das zu einem Schwerpunkt der Stadtentwicklung machen“, fordert der Umweltstadtrat.

Mikroklima der Stadt mitdenken

Mögliche Maßnahmen, um die Hitzeentwicklung in der Stadt in den Sommermonaten einzudämmen, gibt es viele. Vor allem zählen dazu natürlich die Erhaltung und der Ausbau von Grünräumen, aber auch das Pflanzen neuer Bäume. Zu einer Klimaverbesserung in der Stadt können Dach- und Fassadenbegrünungen ebenso beitragen wie die Beschattung von Freiräumen und Wegen, die Aufhellung von Gebäuden und die Freilegung von verrohrten Gewässern.

Der Strategieplan soll Architekten und Planern, aber auch der zuständigen Stadtverwaltung, aufzeigen, was möglich ist und welche Steuerungsinstrumente zur Verfügung stehen. „Wichtig ist, dass künftig schon bei der Konzeption von Projekten auch deren Auswirkungen auf das Mikroklima der Stadt mitgedacht werden“, sagt Hörlezeder. Der Gemeinderat wird sich in seiner nächsten Sitzung mit dem Thema befassen.

Es soll ein Grundsatzbeschluss zur Erstellung eines Strategieplanes gefasst werden. Zudem werden die Mandatare darüber diskutieren, ob sich die Stadt am Programm „KLAR! Klimawandelanpassungsregionen“ beteiligen soll, das derzeit vom Dienstleistungsverband der Region Amstetten erarbeitet wird. „Da es auch Ziel dieses Prozesses ist, Maßnahmen und Initiativen zu setzen, die die Empfindlichkeit von Mensch und Natur gegenüber den Auswirkungen der Klimaveränderung verringern, würde das natürlich Sinn machen“, erklärt Hörlezeder. 15 Gemeinden im Bezirk sind an diesem Programm interessiert, das vom Klima- und Energiefonds in Kooperation mit dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit erarbeitet wurde. Heuer soll ein genaues Konzept erarbeitet werden, dem dann in den Gemeinden eine zweijährige Umsetzungsphase folgen wird.