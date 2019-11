Mit „On Your Feet!“, dem Musical mit den Hits von Gloria Estefan, bringt Neo-Intendant Alex Balga in seinem ersten Jahr als künstlerischer Leiter des Musical Sommer Amstetten eine deutschsprachige Erstaufführung auf die Bühne der Johann Pölz-Halle. Dieses Musical mit Hits wie „Rhythm is gonna get you“, „1-2-3“ oder „Conga“ ist mehr als eine Gute-Laune-Show, die die Zuschauer zum Feiern und Tanzen animieren wird.

Auf den Spuren von Gloria Estefan

Sie erzählt das Leben der Ausnahmekünstlerin Gloria Estefan, das einer Achterbahn gleicht. Sie erlangte, lange bevor Shakira oder Jennifer Lopez die Bühne betraten, als Latina mit ihrer Musik Weltruhm. Jetzt, zu Beginn des Vorverkaufs, sind noch Karten für alle Veranstaltungstage sowie Preiskategorien verfügbar.

Termine, Preise und Vorverkaufsstellen sind auf www.musicalsommeramstetten.at aufgelistet. Telefonische Bestellungen werden unter der Nummer 07472/601-454 entgegengenommen. Als Zahlungsmittel wird ab sofort auch die Amstetten Gutscheinkarte akzeptiert.