1969 legte Manfred Swarovski in Amstetten mit dem Bau einer Glasperlenfabrik den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte „made in Austria“. Innerhalb von fünf Jahrzehnten entwickelte sich von diesem Standort ausgehend die SWARCO-Gruppe, die heute rund 3.800 Mitarbeiter beschäftigt. Mit dem Spatenstich für das „Global Glass Beads Technology Center Manfred Swarovski“ im Wirtschaftspark Kematen wurde am 3. September ein neues Kapitel der SWARCO-Story aufgeschlagen.

„Wir setzen diesen historischen Schritt ganz bewusst erneut in Amstetten, in Österreich, in Europa. Unser neues Werk wird ein ‚Center of Excellence‘ mit Technologien auf dem neuesten Stand. Wir installieren hier das SWARCO-weite Kompetenzzentrum für Glastechnologie mit Bezug zur Verkehrssicherheit. SWARCO wird künftig das automatisierte Fahren mit optimalen Leitsystemen auf der Straße mitgestalten – mit weltweit äußerst konkurrenzfähigen Produkten.

Zusätzlich eröffnen sich für uns neue Entwicklungsmöglichkeiten im Non-Traffic-Sektor“, betonte Philipp Swarovski, Chief Operating Officer (COO) von SWARCO Road Marking Systems.

Neben den unternehmerischen Wurzeln sprechen einige Argumente für den Wirtschaftsstandort Amstetten. Unter anderem punktet Amstetten mit seiner zentralen Lage zwischen Linz, Wien und Sankt Pölten

sowie mit einer sehr guten Verkehrsanbindung.