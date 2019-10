Die beiden Verdächtigen sollen am selben Tag bereits in Linz und in Steyr in einem Supermarkt aktiv gewesen sein und dort mehrere Flaschen Grey Goose Wodka und Chivas Regal Whisky gestohlen haben.

Um etwa 11.30 Uhr versuchten sie auch in Amstetten einen Ladendiebstahl, wurden jedoch ertappt und vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fand die Polizei dann auch die in Linz und Steyr gestohlenen Alkoholika und stellte diese sicher.

Das gesamte Diebesgut hatte einen Wert von 1.000 Euro. Die Verdächtigen zeigten sich größtenteils geständig.