225 Soldaten auf dem Kollmitzberg angelobt

Ein Platzkonzert der Militärmusik Niederösterreich umrahmte die Veranstaltung, die von den zahlreichen Zuschauern begeistert verfolgt wurde.

Angetreten waren neben den anzugelobenden Rekruten auch die Fahnenabordnungen des Jägerbataillons 12 und des Dragonerregiments No.15 (dem Traditionsverband der 12er) und mehrere Abordnungen des österreichischen Kameradschaftsbundes und des Heimkehrerverbandes.

Bürgermeister Johannes Pressl konnte zahlreiche Ehrengäste aus der Bundes-, Landes- und Gemeindepolitik willkommen heißen.

Hausherr Pressl, Landtagsabgeordnete Michaela Hinterholzer in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und der Bataillonskommandant des Jägerbataillons 12, Oberstleutnant des Generalstabsdienstes Christian Heiser, dankten in ihren Festreden den Grundwehrdienern, vor allem im Hinblick auf die derzeitige sehr beunruhigende Sicherheitslage in Europa unter dem Motto: „Sicherheit ist nicht alles aber ohne Sicherheit ist alles nichts “, für deren Entscheidung zum Grundwehrdienst.

Nach der Ablegung des Treuegelöbnisses auf die Republik Österreich sorgte die Aufführung des „Großen Österreichischen Zapfenstreiches“ der Militärmusik für den abschließenden Höhepunkt der Angelobung.

