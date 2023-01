Mostbarone-Primus Toni Distelberger: „Unsere Werte sind hochaktuell“

NÖN: Was hat sich in den 20 Jahren, seit Sie erstmals Primus waren, geändert?

Toni Distelberger: Die Themen sind im Grunde immer noch dieselben. Es geht um den Erhalt unserer weltweit einzigartigen Mostbirnbaumbestände, die einen hohen Wert für unsere Kulturlandschaft haben, aber auch touristisch von Bedeutung sind. Die Birnbaumblüte ist einzigartig. Ebenso wichtig ist die Vermarktung des Mostes und unserer anderen hochwertigen Produkte. Die Mittel, mit denen wir da arbeiten, haben sich stark verändert, denn vor 20 Jahren gab es kein Social-Media, keine Smartphones und keinen Onlinehandel. Da sind wir aber schon gut aufgestellt.

Wie kam es eigentlich zur Gründung der Mostbarone und welche Funktion haben sie?

Distelberger: Entwickelt hat sich die Idee aus der Mostgalerie, deren Obmann ich damals war. Wir wollten die Zusammenarbeit stärken und weil wir in der Bevölkerung ohnehin schon den Spitznamen „Mostbarone“ hatten, haben wir beschlossen, einen Verein zu gründen. Wir sind sozusagen die Speerspitze der Mostkultur, aber wichtig sind alle Betriebe in der Region, die sie hochhalten. Anfangs waren wir zwölf Mostbarone, zwischendurch über 20 und momentan sind wir 15. Neue Mitglieder sind willkommen. Leider werden aber insgesamt die Heurigen und die Gastronomiebetriebe weniger. Wenn junge Menschen sich für die Mostkultur begeistern, versuchen wir daher, sie zu unterstützen.

Welche Aufgaben hat ein Mostbaron?

Distelberger: Man muss den Willen haben, gemeinsam am Thema Mostkultur zu arbeiten und natürlich auch die Zeit dafür aufbringen. Wir haben jedes Jahr eine zweitägige Klausur und es gibt noch andere Treffen und Veranstaltungen. Zudem wird jeder auch einmal Primus.

Haben Sie sich für Ihre zweite Amtszeit ein besonderes Ziel gesetzt?

Distelberger: Wir haben vor zwei Jahren ein Programm erarbeitet, wie wir mit modernen Mitteln in die Zukunft kommen. Da geht es zum einen um Kommunikation und die Vermittlung unserer Werte im digitalen Zeitalter, andererseits wollen wir uns als Mostbarone ein zeitgemäßes neues Outfit geben.

Für welche Werte stehen die Mostbarone in einer Zeit, in der vieles im Umbruch ist?

Distelberger: Unsere Werte sind hochaktuell. Ein sorgsamer Umgang mit der Natur ist gerade bei Birnbäumen sehr wichtig, weil es da um lange Zyklen geht. Bäume, die wir jetzt pflanzen, bringen in 40 oder 50 Jahren vollen Ertrag. Ebenso wichtig ist für uns die Regionalität, die gerade in der Pandemie sehr an Bedeutung gewonnen hat.

Sie haben die langen Lebenszyklen der Birnbäume angesprochen. Wie sehr gefährdet sie der Klimawandel?

Distelberger: Den alten Bäumen geht es nicht gut, das hängt mit der Hitze und der Trockenheit zusammen, denn sie brauchen enorme Wassermengen. Der Birnenverfall, den wir erstmals 2003 beobachtet haben, zeigt sich daran, dass noch unreifes Obst abfällt und sich das Laub schon im Frühsommer verfärbt. Die Bäume verlieren an Vitalität und sterben langfristig ab. Vor allem die frühen Sorten wie die Landbirne leiden stark. Wo schwere Lehmböden sind, ist die Situation besser, weil diese Wasser speichern, auf Sandböden sind viele Bäume schon kaputt. Es ist schwierig zu entscheiden, welche Bäume man pflanzt, aber es sollten eher spätreifende vitale Sorten sein.

Zurück zu Ihrer neuen Funktion. Was hat so ein Primus eigentlich zu tun?

Distelberger: Er ist bei allen Präsentationen und natürlich bei touristischen Terminen dabei und trägt auch die Kette, die aus Mostbaronmünzen besteht – eine für jeden derzeitigen und ehemaligen Mostbaron. 25 Münzen sind es momentan.

Wie wichtig ist Innovation für die Mostbarone?

Distelberger: Innovatives Denken ist in unserer Branche generell sehr wichtig und wir versuchen natürlich, immer neue Produktwelten zu bespielen. Auch internationaler Austausch ist wichtig und da ist gerade im Cider-Bereich viel geschehen. Wir haben Kontakte mit Produzenten in Frankreich, England, Polen, Lettland, Norwegen und sogar Japan, den USA und Kanada. Im April wird in der Region eine internationale Tagung der Cider-Produzenten stattfinden.

Wie sehr spüren die Mostproduzenten die Teuerung?

Distelberger : Stark betrifft uns der Glaspreis, der bis zu 50 Prozent gestiegen ist, ebenso der Preis für Kartonagen. Fruchtsaftpasteurisierung oder Schnapsbrennen ist sehr energieintensiv, die Kühlung ebenso. Wir setzen daher auf nachhaltige Energie aus Holz, Hackschnitzel und Photovoltaik, aber eine Anpassung der Preise wird notwendig sein.

Noch zum neuen Outfit: Wann wird man die Mostbarone darin bewundern können?

Distelberger: Daran arbeitet eine Entwicklungsgruppe mit einer externen Beraterin. Wir haben eine Ausschreibung an alle österreichischen Firmen gemacht, von denen wir glauben, dass sie kreativen Input leisten und die Tracht produzieren können. Wir hoffen, dass wir sie heuer noch präsentieren können. Der Mostbaronhut wird natürlich bleiben.

