Montag, 3. Juni, wird der erste offizielle Arbeitstag des neuen Geschäftsführers der Amstetten Marketing GmbH (AMG) sein. Der gebürtige Scheibbser Georg Trimmel übernimmt diese Aufgabe und er betritt damit kein Neuland. „Denn ich war ja fünf Jahre lang bei der Moststraße tätig und da auch Projektleiter des Amstettner Innenstadtentwicklungskonzepts City-Kompass. Daher bin ich mit der Stadt und den handelnden Personen vertraut“, sagt er.

Zuletzt war der 32-Jährige im Management des Europäischen Fonds für Regionalentwicklung bei der österreichischen Raumordnungskonferenz tätig. Als das Angebot kam, die Geschäftsführung der Marketing GmbH zu übernehmen, habe er nicht lange gezögert, sagt Trimmel: „Ich habe ja Soziologie und Raumordnung studiert mit Schwerpunkt Stadt und Regionalentwicklung. Amstetten liegt an der dynamischen Westachse und wird sich in den nächsten Jahren sicher stark verwandeln. Ich sehe da ein großes Entwicklungspotenzial. Sehr interessant sind natürlich auch der laufende Visionsprozess und das Quartier A auf dem ÖBB-Gelände.“

Trimmel hat schon begonnen, Vorgespräche mit allen Fraktionen des Gemeinderats zu führen, da die Marketing GmbH ja im Eigentum der Stadt ist. „Ich möchte von Anfang an ein gutes Einvernehmen mit den politischen Akteuren herstellen, damit wir gemeinsam den Veränderungsprozess positiv gestalten können.“

„Will auch neue Akzente setzen“

Vorerst wird der AMG-Geschäftsführer sich aber der Durchführung der anstehenden Veranstaltungen widmen, wie etwa der Einkaufsnacht. „Da ist aber ohnehin schon viel Vorarbeit geleistet worden. Überhaupt ist es ein Vergnügen, die Arbeit von Maria Ettlinger weiterzuführen. Die Unterlagen, die sie mir gegeben hat, sind top. Alles ist sehr gut aufbereitet“, lobt Trimmel.

Ein Arbeitsschwerpunktwird natürlich auch das angelaufene Projekt PopUp-Stores sein. Aber der neue Geschäftsführer der Amstetten Marketing GmbH will auch selbst Akzente setzen. Spätestens im Budget für das Jahr 2020 sollen diese sichtbar werden.

Dass Amstetten wieder in die Stadterneuerungsaktion des Landes einsteigen will, hält Trimmel für sehr wichtig, weil sich damit auch die Chance auf Förderung konkreter Projekte eröffnet. „Gerade für die Innenstadt ist die Aufenthaltsqualität von großer Bedeutung und da sollte es auch kurzfristig zu baulichen Veränderungen kommen“, befindet der AMG-Chef. Trimmel betont, dass es ja bereits viele gute Konzepte und Projekte für die Stadt gäbe. „Ich sehe mich in meiner Funktion nun auch als die Person, die die Umsetzung vorantreibt.“

Spannende und interessante Projekte

Bürgermeisterin Ursula Puchebner (SP) ist froh über den reibungslosen Übergang an der Spitze in der Marketing GmbH. Trimmel wünscht sie viel Energie und Erfolg. „Die Amstetten Marketing GmbH wird gemeinsam mit den Vertretern in der Generalversammlung auch in Zukunft interessante und spannende Projekte für die Stadt entwickeln und umsetzen“, ist sich die Ortschefin sicher.