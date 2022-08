Neuer Hauptplatz: Präsentation am 1. Oktober

Werbung

Im Sommer haben Einzelgespräche mit Kaufleuten über die geplanten Maßnahmen am Hauptplatz stattgefunden. „Das war wichtig und auch notwendig, weil es da noch immer viele falsche Informationen und Befürchtungen gab – etwa, dass wir den Hauptplatz 15 Meter tief aufgraben und dass er dann zwei Jahre offenbleibt. Davon kann aber natürlich keine Rede sein“, sagt ÖVP-Vizebürgermeister Markus Brandstetter. Er dankt vor allem Mario Holzer und Georg Trimmel, die in etwa 60 Terminen den betroffenen Wirtschaftstreibenden das Projekt erklärt haben.

In den nächsten Wochen sollen nun auch noch Gespräche mit den Hausbesitzern erfolgen. „Und am Samstag, 1. Oktober, werden wir die Zukunftsstadt Amstetten am Bauernmarkt den Bürgerinnen und Bürgern präsentieren“, kündigt Brandstetter an. Die Umsetzung der Schwammstadt wird aber erst im März oder April 2023 starten. „Wir wollen den Kaufleuten natürlich noch das Weihnachtsgeschäft lassen. Und auch danach werden wir uns mit ihnen über die Baumaßnahmen, die in Abschnitten erfolgen, abstimmen.“

Die Stadt will den Hauptplatz ja auch klimafit machen und daher 65 neue Bäume pflanzen. Mit den dort schon vorhandenen werden es dann etwa 100 Bäume sein. „Die Schwammstadt ist ein mutiger und klarer Schritt und wir haben uns die perfekten Partner ins Boot geholt, die Pioniere und Experten in diesem Bereich sind“, sagt Brandstetter.

Auch ÖVP-Bürgermeister Christian Haberhauer ist von der geplanten Umgestaltung des Hauptplatzes überzeugt. „Wir werden damit positive Klimaeffekte setzen und zugleich auch den Handel im Zentrum stärken.“

