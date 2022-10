Neues Bad bekommt drei Sprungtürme

Die Abrissarbeiten für das neue Amstettner Frei- und Hallenbad laufen auf Hochtouren, wie an der Baustelle schon weithin zu sehen ist. Weniger sichtbar sind die Arbeiten im Hintergrund. Aktuell befinden sich das Ausschreibeverfahren sowie die Optimierungs- und Detailarbeiten an den Plänen in der Endphase. Und da vermeldet Bürgermeister Christian Haberhauer noch eine Überraschung. „Es ist uns nun gelungen, das neue Amstettner Allwetterbad in der Endphase der Planungen noch um drei Sprungtürme von 1 Meter, 3 Metern und 5 Metern Höhe zu erweitern“, erklärt der Stadtchef. „Damit schaffen wir einen enormen Mehrwert für alle Badegäste, aber besonders für die Zielgruppe der 10- bis 17-Jährigen“, betont Haberhauer.

Möglich werden die Sprungtürme, weil beim Freibad nun eine Wellenrutsche kommt und für diese braucht es, im Gegensatz zur Kreiselrutsche, kein eigenes Becken. „Durch diese Ersparnis können wir die drei Sprungtürme finanzieren, ohne die vorgesehenen Kosten zu überschreiten“, erklärt der Bürgermeister. Das Erlebnisbecken mit ursprünglich 1,30 Metern wird sich an der Seite, wo die Wellenrutsche einmündet und die Sprungtürme stehen, auf etwa 4 Meter vertiefen.

Am vorgesehenen Budgetrahmen von rund 25 Millionen Euro (für Freibad und Naturbad) plus drei Millionen für Gastrobereich und Vereinshaus soll sich durch die Umplanung nichts ändern. „Wir bieten den Besucherinnen und Besuchern für das Geld, das wir investieren, wirklich viele tolle Attraktionen. Ergänzt wird das Angebot unter anderem noch um den geplanten Wasserspielpark für die Kinder“, sagt der Stadtchef. Für Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder von den Grünen sind die Sprungtürme das „i-Pünktchen“ auf dem Projekt. „Vielen Dank an die Bauabteilung und die Planer für den Einsatz und die hervorragende Arbeit“, sagt er. Die Fertigstellung der neuen Anlage ist für 2024 geplant.

