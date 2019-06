Seit Jänner gibt es die Website „Amstetten ohne Plastik“, die vom Amstettner Umweltstadtrat und Grünen-Fraktionsführer, Dominic Hörlezeder, betrieben wird. „Ich sehe diese Website als eine überparteiliche Plattform. Sie soll den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit bieten, Anregungen und Wünsche an die Regionalpolitik heranzutragen und eine positive Stimmung für Umweltanliegen schaffen“, erklärt Hörlezeder die Idee des Internetauftritts. Der Umweltstadtrat ist davon überzeugt, dass es auf der Gemeindeebene viele Möglichkeiten gibt, um bei Umweltfragen anzusetzen.

Die Amstettner Grünen wollen mit der Website nicht nur die Bürger erreichen, sondern auch Unternehmen mit an Bord holen. „Wir wollen Partnerbetriebe finden, denen der Umweltschutz ein Anliegen ist und die Ideen für eine umweltfreundliche Wirtschaft umsetzen möchten“, sagt der Grünpolitiker. Mit dem am 7. Juni eröffneten Friseurbetrieb von Dominik Haubenberger, Haardesign Amstetten - HADE, wurde auch schon der erste Partner gefunden. „Dominik hat mit seinem Unternehmen einen ökologischen Weg eingeschlagen. Er macht sich intensive Gedanken zu den Themen Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit, die eine wichtige Rolle in seinem Betrieb spielen“, erklärt Hörlezeder.

Plastik zu vermeiden und Wasser einzusparen die beiden wesentlichen Ziele, die Dominik Haubenberger in seinem Friseurbetrieb umsetzen möchte. „Wir verwenden Einweghandtücher und keine aus Baumwolle, wie andere Friseurstudios. Statt bisher drei Handtüchern für eine Kopfwäsche benötigen wir nur eines und sparen täglich das Wasser und den Strom von drei Waschgängen“, erklärt der Jungunternehmer. Die Einweghandtücher sind aus Zellstoff und landen deshalb nicht auf der Deponie, sondern auf dem Komposthaufen, wo sie nach ein paar Wochen verrottet sind. Zusätzlich verwendet Haubenberger wegwerfbare Schalen beim Haarefärben. Das spart ebenfalls Wasser und vermeidet, dass Chemikalien in das Abwasser gelangen.

Möglichst alle Produkte in Glasflaschen

Der Jungunternehmer ist davon überzeugt, dass sich umweltverträgliches Verhalten positiv auf den Unternehmenserfolg auswirkt: „Durch meine Philosophie schone ich nicht nur die Umwelt, ich spare auch Zeit und Geld.“ Haubenberger verzichtet, so gut es geht auf Plastik. Beinahe alle Produkte, die er benutzt oder verkauft sind deshalb in Glasflaschen abgefüllt. Ganz ohne Plastik geht es aber auch bei HADE nicht, wobei der Betrieb auch hier zu umweltschonenden Produkten greift. „Das Plastik der Verpackungen unserer Produkte wurde aus dem Meer gefischt, recycelt und danach zu Behältnissen für Haarkosmetik verarbeitet“, so Haubenberger.

Umweltstadtrat Hörlezeder ist davon überzeugt, dass sich die Stimmung in der Bevölkerung aktuell zugunsten eines umweltfreundlichen Verhaltens ändert. So ist es „bei den Jungen mittlerweile uncool, aus einer Plastikflasche zu trinken“, wie er aus Gesprächen mit Jugendlichen weiß. Es geht aber nicht nur darum, „cool“ zu sein, sondern darum, sich aktiv für die Umwelt einzusetzen. „Ein Beispiel dafür sind die Schüler einer Amstettner Schule. Sie haben so lange Druck auf ihre Schulleitung ausgeübt, bis die Plastikflaschen im Getränkeautomaten durch Glasflaschen ersetzt wurden“, so Hörlezeder.

„Brauchen Pfandsystem für Plastikflaschen“

Ebenfalls positiv bewertet der Grünpolitiker die konstruktive Arbeit im Amstettner Umweltausschuss und den überparteilichen Konsens für Umweltanliegen in der Stadtgemeinde. Dennoch: „Große Umweltfragen sind auf der Gemeindeebene kaum zu lösen, da dafür entsprechende Bundesgesetze nötig wären. Ein Beispiel wäre ein Pfandsystem für Plastikflaschen, das sich nur bundesweit umsetzen lässt.“ Dominik Hörlezeder ist jedoch davon überzeugt, dass auch auf Bundesebene Lösungen für eine ambitioniertere Umweltpolitik gefunden werden können, „wenn der Druck der Bevölkerung groß genug ist, wonach es zurzeit aussieht.“