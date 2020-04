Für den Palmsonntag wurde angeordnet, dass alle ihre Palmzweige selbst in den Familien bzw. Häusern und Wohnungen segnen. Also beten, segnen, singen zu Hause. Manche sind aber auch alleine oder mit dem Gebet nicht so vertraut. Die Pfarre Amstetten Herz Jesu dabei unterstützen und haben eine Hauskirchengemeinschaft gegründet. Von zu Hause aus gibt es in diesem Livestream die Möglichkeit dazu: https://youtu.be/renxdYG-Qqk (ab 9:30 Uhr).

Wolfgang Zarl Pfarrer P. Hans Schwarzl segnet die Palmbuschen in der Hauskapelle der Salesianer und lädt Familien am Palmsonntag dazu ein, dies auch daheim zu machen.

Tipp der Pfarre: Zur Einstimmung: Bereitet Palmzweige oder einen Palmbuschen vor. Sucht euch Zuhause einen Platz zum Feiern des Hausgottesdienstes, der passt und wo ihr euch wohl fühlt. Bereitet einen Tisch, eine Ecke mit einem weißen Tuch. Hier wiord in diesen Tagen ein Ostertisch vergleichbar einer Osterkrippe entstehen. Schafft euch eine Atmosphäre der Achtsamkeit und der Aufmerksamkeit. Pfarrer P. Hans Schwarzl: Wir helfen und begleiten euch beim Feiern und beim Segnen zu Hause.Beginn - pünktlich um 9:30 Uhr mit einer kleinen Einführung.

Wie gut diese YouTube-Videos sind, zeigt der letzte Kinderkirchengottesdienst (letzter Sonntag) der Pfarre: https://www.youtube.com/watch?v=I1KLh0N91Ik&feature=youtu.be&fbclid=IwAR21YAxY0LNrNzMKC2ycGRiJpMjF4_ROiu64V_cffbPPL-TrlU3GDj7t48M