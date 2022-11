Projekt Lernomas & -opas: Wenn Lernen verbindet

Lernomas & -opas betreuen Kinder und Jugendliche und helfen ihnen bei der Integration, bei den Hausaufgaben und bei der Erweiterung der deutschen Sprachkenntnisse. Durch dieses Projekt können die Leistungen der Schüler und Schülerinnen verbessert werden. Die Betreuung erfolgt zwei Mal wöchentlich für zwei Stunden direkt vor Ort in der NÖ Mittelschule Amstetten, Pestalozzistraße 2.

„Für dieses Projekt stellen wir unsere Räumlichkeiten zur Verfügung. Hier fühlen sich die Lernkinder wohl, weil sie in einer gewohnten Umgebung lernen können. Wenn die Lernkinder einverstanden sind, dann erfolgt das Lernen auch außerhalb der Schule, wie beispielsweise in der Natur oder beim alltäglichen Einkauf“, erwähnt die Direktorin der Mittelschule Marijana Muskovic.

Die vertrauensvolle Beziehung der Lernpaare schafft soziale Inklusion und stärkt die Ressourcen für ein selbstbestimmtes Leben. Lernhelferin Hilde Mille ist seit der ersten Flüchtlingskrise im Jahr 2015 bei diesem Projekt.

Verein erhielt bereits zahlreiche Auszeichnungen

„Meinen Lernkindern helfe ich bei den Hausaufgaben oder gehe mit ihnen zur Ybbs oder in ein Geschäft, damit ich ihnen alltägliche Sachen, wie Lebensmittel, zeigen kann. Ich bin froh, wenn ich mich sozial engagieren kann und freue mich, wenn sich meine Betreuung durch Lernerfolge bezahlt macht“, erklärt Hilde Mille.

Durch den im Jahr 2009 gegründeten Verein NL40 konnten im Jahr 2021 bei allen Standorten 75 Kinder und Jugendliche von der Sprachförderung profitieren. Durch den Generationendialog lernen die Lernkinder auch, Vertrauen aufzubauen und ein respektvolles und achtsames Miteinander. „Durch dieses Projekt lerne ich die unterschiedlichsten Kulturen kennen und kann den Lernkindern andererseits unsere Kultur zeigen und die deutsche Sprache beibringen. Das führt zu einer frühzeitigen Integration der Kinder und Jugendlichen“, beschreibt Lernhelfer Gerhard Nestinger den gesellschaftlichen Mehrwert des Projekts.

Gerhard Nestinger erntet von seinem ehemaligen Lernkind, dem 14-jährigen Schüler der Mittelschule Fareidoun Dawlatzae, nur Komplimente. „Er hilft bei den Hausaufgaben, ist super »chillig« und mit ihm macht das Lernen auch noch Spaß.“

Lernhelfer Johannes Haida unterstützt dieses Projekt schon mehrere Jahre. Vor acht Jahren hat er der Türkin Eylem Tokat bei der Aufnahmeprüfung für das Gymnasium geholfen. „Eylem konnte kein Wort Deutsch. Aber sie war fleißig, ehrgeizig und intelligent. Im Jahr 2022 hat sie dann auch noch die Matura abgeschlossen. Eylem ist sozial und im Berufsleben fest integriert. Diesen Erfolg hat sie sich selbst erarbeitet und mein Verdienst ist, dass meine Motivation erfolgreich war“, erzählt Haida.

Bindung, Vertrauen und Zusammenhalt

Seit Beginn des Russland-Ukraine-Krieges werden Lernhelfer und Lernhelferinnen für Flüchtlingskinder gesucht.

Wer dieses Projekt unterstützen möchte, kann sich an die Standortbetreuerin von Amstetten, Michaela Dirnbacher, unter 0699/14083759 oder per Mail an michaela.dirnbacher@nl40.at wenden. Weitere Informationen gibt es unter: www.nl40.at und www.facebook.com/OmaOpaProjekt.

