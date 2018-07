Die Bauarbeiten am Kraftwerk Ramsbachwehr an der Url sind abgeschlossen. Es wurde kürzlich in Betrieb genommen. Rund 1,3 Millionen Euro haben die Stadtwerke in das Projekt investiert, das aufgrund der rechtlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen eine besondere Herausforderung war. „Es ging ja darum, eine wesentliche ökologische Verbesserung des Flusssystems mit einer modernen Stromerzeugung aus Wasserkraft zu verbinden“, sagt Stadtwerke-Direktor Robert Simmer.

Bei der alten Wehranlage wurde bis zur mittleren Wassermenge von 2.100 Liter pro Sekunde fast das gesamte Wasser aus der Url über den Mühlbach ausgeleitet und in einer Kleinwasserkraftanlage genutzt. Aufgrund der begrenzten Wassermenge und der geringen Fallhöhe konnte nur wenig Energie erzeugt werden. Zudem bewirkte die Ausleitung, dass die Url unterhalb der Wehr in Trockenzeiten sehr wenig Wasser führte.

Jetzt ist alles anders: „Ab sofort erfolgt die Energieerzeugung durch eine moderne Wasserkraftschnecke im Urlverlauf. Da nun ein Großteil der Wassermenge und die gesamte Fallhöhe von fünf Metern genutzt werden können, erzeugt der 120-kW-Generator bis zum Vierfachen der bisherigen Menge Strom, also etwa 150 Megawattstunden jährlich“, sagt Simmer. Das ist der jährliche Strombedarf von rund 55 Haushalten.

Fischaufstiegshilfe auch für Huchen geeignet

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie schrieb die Errichtung eines Fischaufstiegs vor, der auch vom bis zu einem Meter langen Huchen bewältigt werden kann und als Fischschnecke ausgeführt wurde. „Gemeinsam mit dem 2017 erneuerten Mündungsbereich der Url in die Ybbs können die Fische nun ungehindert bis zum Oberlauf des Flusses aufsteigen, wo sie auch ihre Laichplätze finden“, erklärt der Stadtwerkedirektor. Begeistert von der Nachhaltigkeit des Projekts ist Bürgermeisterin Ursula Puchebner: „Die detaillierte und teils mühevolle Planung hat sich gelohnt.“