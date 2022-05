Rapstar „Sido“ in „The Hall“

Werbung 12. - 15. Mai 2022 Anzeige Genuss aus Leidenschaft: Ab Hof Messe in Wieselburg

Am vergangenen Samstag fand die erste Veranstaltung von Amstettens neuer Clubbing-Reihe „The Hall“ in der Eishalle statt. DIe Veranstalter Amstettner Veranstaltungsbetriebe (AVB) und PAS Events ließen sich für diesen Anlass etwas Besonderes einfallen und holten den bekannten Superstar „Sido“ nach Amstetten.

Der hochkarätige Gast ließ lange auf sich warten und erschien erst kurz vor eins. Doch die Geduld des Partyvolks wurde belohnt. Die Stimmung der zahlreichen Gäste erlebte während des halbstündigen Auftritts des Rappers ihren Höhepunkt. Dicht an dicht, wie in Zeiten vor der Pandemie, drängten sich die Anwesenden in bester Feierlaune vor der Bühne und stimmten in die Lieder mit ein. Die Wartezeit bis Sidos Auftritt überbrückten die beiden DJs „DJ One“ und „DJ Desue“ erfolgreich und hielten so die Menge bei Laune. Bis in die frühen Morgenstunden feierten die Besucher ausgelassen. Ein vielversprechender Start für die „The Hall“-Events.

