Die Mostviertel Craft Szene findet auch heuer wieder seinen jährlichen Höhepunkt in der Craft-Veranstaltungsreihe der Moststraße. An insgesamt fünf Schauplätzen entlang der Moststraße können handgemachte, regionale und individuelle Produkte erlebt und verkostet werden.

Am vergangenen Donnerstag lud Daniela Wagner in ihre Sunshine Gallery in die Amstettner Rathausstraße ein. Am Programm stand „Craft auf Glas“ mit der Künstlerin Martina Gödl-Küllinger aus St. Peter/Au.

Die Künstlerin besuchte die Glasfachschule in Kramsach, Tirol nd spezialisierte sich auf die Fachrichtung Glasgravur und Hohlglasschleiferei. I der Rathausstraße gab Gödl-Küllinger einen Einblick in ihre Arbeit und man konnte sich eine eigene Glasgravur schleifen lassen. Übrigens freute sich DanielaWagner, dass sehr viele Menschen der Einladung folgten, um der rathausstraße nicht nur Flanieren sondern auch großes Interesse für die Produkte der einzelnen Geschäfte zeigten.

„Die Regionalität fördern, innovative Produzenten unterstützen und das Markenzeichen der Moststraße - die Birne - modern interpretieren, das sind Zielsetzungen der Craft-Bewegung im Mostviertel“, stellte auch Moststraße-Geschäftsführerin Maria Ettlinger fest. Am 13. August präsentiert die Sunshine-Gallery die Kunst-Craft-Szene unter dem Motto „Craft mit Fass & Leder - Was dahinter steckt“.