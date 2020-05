In der Johann Pölz-Halle Amstetten wäre am 15. Juli 2020 die deutschsprachige Erstaufführung von ON YOUR FEET!, dem Musical mit den Hits von Gloria Estefan, über die Bühne gegangen.

Als sich mit Fortdauer der Corona-Krise abzeichnete, dass es schwierig werden würde, in den kommenden Monaten kulturelle Veranstaltungen durchführen zu können, hat man sich in Amstetten mit der Frage „Was wäre, wenn…?“ auseinandergesetzt und ein Szenario erarbeitet, das nun zur Umsetzung kommt: „Gemeinsam mit allen im Amstettner Gemeinderat vertretenen Fraktionen und in enger Absprache mit Intendant Alex Balga haben wir entschieden, „ON YOUR FEET!“ auf das kommende Jahr zu verschieben“, berichtet der Geschäftsführer der Amstettner Veranstaltungsbetriebe, Christopher Prassl.

„Mein erstes Jahr als Intendant in Amstetten habe ich mir schon turbulent vorgestellt, doch in meinen kühnsten Träumen wäre ich nicht davon ausgegangen, dass wir gar nicht spielen können“, ist Alex Balga, der seit Herbst 2019 Intendant in Amstetten ist, noch immer fassungslos ob der Ereignisse.

Bereits gekaufte Karten behalten Gültigkeit

Auch mit den Musical-Darstellern, mit allen Mitwirkenden auf und abseits der Bühne sowie den Sponsoren ist man um Lösungen für 2021 bemüht. „Nachdem wir heuer bereits eine wunderbare Besetzung für ON YOUR FEET! gefunden haben und auch schon viel geistige Arbeit in die Inszenierung geflossen ist, möchten wir nicht nur am Stück, sondern auch – soweit das möglich ist - an den Darstellern festhalten, um für 2021 einen weiteren Erfolg für Amstetten zu erzielen!“ blickt Intendant Balga positiv in die Zukunft.

Die Amstettner Veranstaltungsbetriebe werden zeitnah über das weitere Prozedere, was die gekauften Musicalkarten betrifft, informieren. Bereits gekaufte Karten behalten Gültigkeit. Sobald das Premierendatum 2021 geklärt ist, kann darüber Auskunft gegeben werden, welche Tickets auf welches Vorstellungsdatum umgelegt werden

„Bleiben Sie dem Festival auch weiterhin treu – wir freuen uns auf Ihren Besuch 2021 bei ON YOUR FEET! – Dem Musical mit den Hits von Gloria Estefan!“, vertraut Christopher Prassl auf die Amstettner MusicalCommunity.