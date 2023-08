Spielefest zum Schulstart mit SKU Ertl Glas-Autogrammstunde

Das Spielefest zum Schulbeginn findet zum dritten Mal in Folge im City Center Amstetten statt. Um den Start des neuen Schuljahrs gebührend zu feiern und die Sommerferien spielerisch ausklingen zu lassen, wird am Samstag, den 2. September das CCA den Amstettner Schülerinnen und Schülern gewidmet. Mit dabei zahlreiche Spielstationen – unter anderem ein Geschicklichkeitsparcours, Schlüsselanhänger basteln und ein kniffliges Quiz. Aber auch ein sportlicher Programmpunkt wird geboten. Die Stars des SKU Ertl Glas Amstetten kommen für eine Mannschaftspräsentation und anschließende Autogrammstunde um 13:30 Uhr in das Shoppingcenter. Beim Glücksrad gibt es tolle Preise wie Tickets oder Fanartikel zu gewinnen. Ein besonderes Highlight neben dem Programm sind die gratis Schultüten, die mit tollen Goodies befüllt und im Rahmen des Programms erspielt werden können. „Das „Back2School“-Event im City Center Amstetten steht ganz im Zeichen unserer Amstettner Schülerinnen und Schüler und es freut uns ihnen einen spannenden Tag voller Spaß und Überraschung im CCA zu bieten ", erwähnt Centerleiter Hannes Grubner.