SPÖ-Frauenvorsitzende Öllinger: „Habe ein ausgeprägtes Helfersyndrom!“

Draußen sein bei den Menschen, hinhören, Ärmel aufkrempeln und tun – ein Credo für das Regina Öllinger steht. „Wenn man so will leide ich unter einem ausgeprägten Helfersyndrom“, meint die Amstettnerin und schmunzelnd. „Vielleicht hätte ich auch öfters Nein sagen sollen, aber das hätte nicht meinem Naturell entsprochen!“ Tatsächlich hat das Wirken der heute 65-jährigen Regional- und Frauenpolitikerin viele Spuren in der Region hinterlassen.

Begonnen hat alles damit, dass Regina Öllinger als Angestellte in einem Steuerberaterbüro hautnah mitbekam, wie manche Arbeitgeber besonders ihre weiblichen Beschäftigten unzureichend entlohnten. „Für mich war das unfassbar! Damals dachte ich schon, da muss man doch etwas dagegen tun und diese Ungerechtigkeit aufzeigen.“ Damit begann Regina Öllinger schließlich als sie von der Privatwirtschaft zur Sekretärin der Metallergewerkschaft wechselte. Dort war sie Betriebsrätin und kam infolge dessen zum ÖGB, wurde Ausschussmitglied und übernahm die ÖGB-Frauenarbeit im Bezirk. „2002 fragte mich Ursula Puchebner dann, ob ich nicht die Amstettner SPÖ-Frauen übernehmen möchte, was ich dann auch tat. Nur zwei Jahre später zog ich dann zusätzlich in den Gemeinderat ein und bin auch Vorsitzende-Stellvertreterin der Volkshilfe Amstetten. Mir war es immer ein Anliegen, mich für meine Mitmenschen, insbesondere für Frauen einzusetzen.“

„Frauen schupfen einfach alles“

Dass Frauen gegenüber Männern benachteiligt sind, darüber brauche man nicht zu diskutieren, meint Regina Öllinger. „Frauen schupfen einfach alles. Sie arbeiten, erziehen die Kinder, machen den Haushalt, pflegen Angehörige und engagieren sich für das Allgemeinwohl. Das war vor hundert Jahren so und das ist auch heute noch so. Die Pandemie hat es ja erst wieder aufgezeigt, wer zu den wahren System-Erhaltern gehörte.“ Ob der Kampf für Gleichberechtigung jemals aufhören wird? „Ich schätze, wir müssen vorrangig schauen, dass wir uns bereits Erreichtes erhalten und noch nicht Errungenes weiter zur Sprache bringen“, sagt Öllinger, zu deren Vorbildern Johanna Dohnal, Barbara Prammer, Gabriele Heinisch-Hosek und Ulrike Königsberger-Ludwig zählen. „Das ist zäh, aber viele kleine Schritte führen auch zum Großen. All die von mir genannten Frauen machen es vor. Und wie wir alle wissen: Frauen sind stark und lassen sich nicht so leicht unterkriegen!“

Auch wenn Regina Öllinger nun ihre Funktion als Frauenvorsitzende an Stadträtin Lisa Asanger übergeben hat, heißt das nicht, dass sie nicht weiter an Frauenpolitik interessiert ist. „Das kann man nicht ablegen! Überhaupt wird man nicht auf einmal unpolitisch, wenn man es ein Leben lang gewesen ist.“ Es gäbe noch viel zu tun und Lisa Asanger werde die nächste Frauengeneration sicher gut in die Zukunft führen. Jetzt seien eben die Jungen dran, voranzugehen. „Ich ziehe mich gerne in die zweite Reihe zurück, möchte aber bei dieser Gelegenheit allen, die mich bisher begleitet, gestärkt und unterstützt haben – allen voran „meinen“ SPÖ-Frauen, meiner Freundin und Mentorin Ulrike Königsberger-Ludwig sowie den SPÖ-Fraktionskolleginnen und -kollegen herzlich Danke sagen.“

Besorgt über den rauen Ton in der Politik

Sorgen macht Öllinger der immer rauer werdende Ton nicht nur in der Bundes-, sondern auch in der Landes- und sogar in der Gemeindepolitik. „Man kann durchaus anderer Meinung sein, aber das kann doch nicht heißen, dass man ständig auf seine gute Kinderstube und den gegenseitigen Respekt vergisst. Wir haben so viele Herausforderungen gemeinsam zu meistern, dass persönliche Befindlichkeiten hier einfach keinen Platz haben“, sagt die SPÖ-Politikerin.

Das Mehr an Freizeit, das ihr künftig zur Verfügung steht, will sie mit ihrem Mann Gerhard genießen. „Ich bin ihm ewig dankbar für seine Unterstützung. Ohne sein Verständnis wäre mein jahrzehntelanges Engagement nicht in dieser Intensität möglich gewesen. Nun können wir endlich mehr gemeinsam unternehmen und da ich seit einem Jahr auch Uroma bin, können wir den kleinen Lion nun öfters in Böheimkirchen besuchen.“

