Die Stadt erweitert mit Oktober ihr Angebot für eine Tagesbetreuung. Voraussetzung: Mindestens vier Kinder im Alter zwischen ein und zweieinhalb Jahren müssen sie an mindestens drei Vormittagen der Woche in Anspruch nehmen. Bürgermeisterin Ursula Puchebner ist überzeugt, dass der Bedarf da ist. „Die Nachfrage durch Eltern hat ja bei den Kinder(T)räumen in der Siedlungsstraße schon zu einer langen Warteliste geführt.“

Standort der Tagesbetreuung soll der ehemalige Kindergarten in Eggersdorf sein. Dort können ohne große Investitionen kurzfristig die Voraussetzungen für die Betreuung geschaffen werden. „Wir wollen damit rasch berufstätige Eltern entlasten und haben gleichzeitig die Möglichkeit über eine längerfristige Lösung nachzudenken“, sagt Sozialstadtrat Gerhard Riegler.

Kidspoint erhielt als Bestbieter Zuschlag

In der Gemeinderatssitzung am Mittwoch der Vorwoche wurde auch der Betreiber beschlossen. Die Kidspoint GmbH ging aus einer Ausschreibung als Bestbieter hervor. Werden zumindest vier Kinder angemeldet, dann würde das unter Berücksichtigung der Elternbeiträge und von Förderungen durch das Land für die Stadt einen Zuschussbedarf von rund 35.000 Euro ergeben. Je mehr Kinder angemeldet werden, umso geringer wird der Beitrag der Stadt.

Auch Finanzstadtrat Michael Wiesner begrüßt diese Lösung. „Wir nutzen ein Gebäude, das zwar in die Jahre gekommen ist, aber noch alle Voraussetzungen für eine qualitätsvolle Kleinkindbetreuung erfüllt. Wir werden schauen, wie sich der Bedarf entwickelt, und dann im mittelfristigen Finanzplan Gelder für den weiteren Ausbau der Kleinkindbetreuung zur Verfügung stellen“, sagt der SP-Politiker. Eltern können ihre Kinder unter 066488540844 oder per E-Mail anmelden: amstettner-kindertraum@kids point.at.

Die Stadt bietet heuer auch wieder Ferienbetreuung an – durch die neu angestellten Freizeitpädagogen. Standort der Ferienbetreuung wird der neue Nachmittagsbetreuungsbereich in der umgebauten Volksschule Allersdorf sein. Bei vielen Anmeldungen ist aber auch ein Ferienbetreuungsstandort in Hausmening geplant.