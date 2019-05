Tochter von toter Frau auf Facebook: "Bitte helft uns" .

Eine Tochter des mutmaßlichen Mordopfers von Greinsfurth in Amstetten hat sich am Mittwoch an die Facebook-Community gewandt. "Bitte helft uns ... unsere Mama wurde gestern in Amstetten umgebracht... es ist beim Norma neben dem Cineplexx passiert ... es muss jemand was gesehen haben! Bitte teilt das so oft es geht! Danke!", schrieb die Frau.