Kulturverein ATIB zu Erdbebenkatastrophe: "Es ist alles sehr schlimm!"

„Es ist alles sehr schlimm. Betroffen ist eine Fläche mit 25 Millionen Einwohnern, die drei Mal so groß ist, wie Österreich. Die Städte wurden dem Erdboden gleichgemacht. Die Menschen haben keinen Strom, keinen Kanal und kein Wasser“, sagt Yüksel Eroglu, Obmann von ATIB Amstetten. Die Opferzahl in den zehn südanatolischen Provinzen beträgt mittlerweile über 16.000. Eroglu rechnet mit bis zu 20.000 Toten. Einer seiner Arbeitskollegen ist nach Hause geflogen, da das Haus seiner Familie eingestürzt ist und Familienmitglieder verschüttet wurden. Mitglieder des Kulturvereins oder deren Verwandte und Bekannte sind zum Glück aber nicht betroffen, da die meisten aus der mittleren Türkei stammen. Auch dort waren die Beben leicht zu spüren. In Eroglus Haus in der Hauptstadt Ankara hat die Lampe gewackelt, hat man ihm erzählt.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Türkei von einem verheerenden Erdbeben heimgesucht wird. Im August 1999 kamen beim Erdbeben von Gölcük am Marmarameer 17.480 Menschen ums Leben. Auch das Erdbeben in der Provinz Van an der türkisch-iranischen Grenze im Oktober 2011 richtete großen Schaden an. Ab 1999 wurden vom Staat Maßnahmen erlassen, um Bauten erdbebensicherer zu machen. Dennoch sind auch viele neue Häuser eingestürzt, wie Eroglu berichtet. „Viele Gebäude haben im Erdgeschoss Geschäfte, deren Fläche vergrößert wird, indem die Stützblöcke entfernt werden“, sagt er. Um die Gewinnmarge zu erhöhen, werde manchmal am Baumaterial gespart.

Betroffenheit beim ATIB Amstetten über die Erdbebenkatastrophe in der Türkei (von links): Obmann- Stellvertreter Serkan Aydin, Obmann Yüksel Eroglu und Schriftführer Yusuf Eroglu. Foto: Lettner

Sein Sohn Yusuf Eroglu, der Schriftführer bei ATIB Amstetten ist, ist trotz der katastrophalen Zustände zuversichtlich. „Die Türkei hat, was Erdbeben betrifft, sehr viel Erfahrung. Der Staat baut Wohnungen und Gebäude für die Betroffenen schnell und kostenlos wieder auf“, sagt er. Der Zusammenhalt in der Bevölkerung sei vorbildlich. Den Erdbebenopfern würden Zimmer in Privathäusern und in Hotels zur Verfügung gestellt. Auch Fußballstadien würden geöffnet, um Menschen aufzunehmen. Flüge und Busfahrten aus der Krisenregion seien momentan sehr günstig. Jedes Erdbebenopfer bekomme außerdem 10.000 türkische Lire (ungefähr 500 Euro), was in der Türkei einem Zweimonatslohn entspreche. Betroffene Privatleute erhielten eine zinsfreie Förderung. Eroglu glaubt, dass bereits Ende 2024 alle zerstörten Gebäude wieder neu aufgebaut sind. "Diese sollten aber nach dem Vorbild der Gebäude im ebenfalls erdbebengebeutelten Japan oder in der Provinz Elazığ errichtet werden, die für Erdbebenstärke 9 gerüstet sind."

Am Freitag wird im Gebetsraum von ATIB Amstetten für die Erdbebenopfer gebetet und ein Spendenaufruf gemacht.

