Umdasch Group nutzt Sonne durch Photovoltaik-Anlage .

Seit letztem Jahr finden am Firmengelände der Umdasch Group in Amstetten Montagearbeiten auf dem Dach des Hallenblocks B3 statt. Dort soll noch im ersten Quartal 2021 eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 500 kWp in Betrieb gehen.