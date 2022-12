Weihnachten bei den „Profis“

Der Heilige Abend ist für die allermeisten Familien und für das ganze Land ein ganz besonderer Tag. Als einzigartiges Fest beschreibt es Pater Bernhard Maier, Direktor der Salesianer-Ordensgemeinschaft in der Pfarre Amstetten Herz Jesu. Zu Weihnachten feiern Christen die Menschwerdung Jesu – und ohne Weihnachten kein Ostern, dem höchsten Fest der Christenheit. Maier gibt allen einen Tipp von Ordensgründer Don Bosco: „Lassen Sie keinen Festtagsteufel aufkommen, denn der führe zu Streit und Stress und komme daher, dass man müde und angespannt von den Vorbereitungen ist.“

Der 24. Dezember ist für die Seelsorger der Gemeinschaft – insgesamt leben zehn, meist ältere Salesianer Don Boscos in Amstetten – ein intensiver Tag, der eng mit der Pastoral verknüpft ist. An diesem Tag läutet oft das Telefon, um Frohe und Gesegnete Weihnachten zu wünschen, und es trudeln die letzten Weihnachtspostkarten ein. Alle Salesianer-Häuser Österreichs – Männer und Frauen – schicken sich gegenseitig Grüße. Bereits nach der Frühmesse (7.45 Uhr) gibt es die ganztägige Möglichkeit zur Beichte, die an diesem Tag besonders gerne angenommen wird. Es folgen vielerlei Proben in der Pfarrkirche.

Wortgottesfeier für die Familien

Um 14.30 Uhr lädt die Pfarre zu einer weihnachtlichen Wortgottesfeier für Familien mit Kleinkindern mit Krippenspiel, um 16 Uhr wird die Kindermette gefeiert und um 22 Uhr die Christmette. Die Ordensmänner teilen sich auf, wer wann wo die Liturgie feiert. Auch in anderen Pfarren sind die Salesianer in der Weihnachtszeit im Einsatz.

Sehr besinnlich ist die Zeit, in der die Gemeinschaft unter sich ist. Um 18.30 Uhr feiern die Patres Vesper, lesen das Weihnachtsevangelium und das Weihnachtsmartyrologium und Pater Bernhard spricht Dankesworte an die Mitbrüder. Danach gibt es ein Essen. Wie im übrigen Jahr auch, ist dieses gut, aber bescheiden. Direktor Maier hat aber noch keine Ahnung, was aufgetischt wird. „Was natürlich auch bei uns nicht fehlen darf, ist das Entzünden der Kerzen am Christbaum sowie das Singen von ,Stille Nacht, Heilige Nacht‘. Das Lied ist ein österreichisches Unikat, und das schönste Weihnachtslied weltweit geworden!“, sagt Pater Bernhard.

Geschenke sind bei den Salesianern eher unüblich, aber von der Bevölkerung kommen doch immer wieder Gaben, über die man sich freut. Zwei Weihnachtswünsche sprechen die Salesianer aus: „Versuchen Sie bitte, sich daran zu erinnern, dass wir am Heiligen Abend die Geburt Jesu feiern, das ist und bleibt der Ursprung des Festes.“

Und Pater Bernhard verweist auf ein weiteres Anliegen: „Die Salesianer Don Boscos helfen den Menschen in Syrien – die dramatische Lage dort in der winterlichen Kälte ist fast in Vergessenheit geraten – vor Ort mit Lebensmitteln, Medikamenten und Heizmaterialien und fördern Kinder mit Bildungsangeboten. Vielleicht haben Sie die Möglichkeit zu helfen.“

Spendenmöglichkeit: Don Bosco Mission Austria (hat das Spendengütesiegel); Kennwort Syrien; IBAN: AT33 6000 0000 9001 3423.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.