Der 47-Jährige war laut Polizei aus vorerst unbekannter Ursache kurz nach 11.30 Uhr in einer Linkskurve auf der L5226 in Weißenbach in der Gemeinde Texingtal gestürzt. Ein Hubschrauber transportierte den Verletzten ins Landesklinikum Amstetten. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.