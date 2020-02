Die Enttäuschung war bei Jürgen Wahl am Wahlsonntag groß, als er mit seiner Liste mit 133 Stimmen den Einzug in den Gemeinderat klar verfehlte (die Wahlzahl lag bei 259 Stimmen). Noch am Abend hat er die Facebook-Seite „Muss das sein, liebes Amstetten“ geschlossen.

Doch nun meldet sich Wahl wieder zu Wort und er erhebt schwere Vorwürfe gegen die ÖVP in Amstetten. „Schon vor vier Jahren bin ich angeworben worden, um auf meiner Facebook-Seite mit Postings Stimmung gegen die SPÖ zu machen. Dafür habe ich monatlich einen dreistelligen Geldbetrag erhalten – in einem Kuvert und manchmal auch bar auf die Hand“, erklärt er. Damit nicht genug, sei er auch mit Unterlagen aus dem nichtöffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung versorgt worden. „Ich habe viele dicke Ordner mit Beweisen zu Hause. Ich kann das alles belegen“, betont Wahl. Nach der Kür von Christian Haberhauer zum Spitzenkandidaten der ÖVP für die Gemeinderatswahl sei von diesem bei einem Treffen in einem Gasthaus in Winklarn die Vereinbarung bestätigt worden. Er habe Zeugen für das Treffen. „Im Wahlkampf sind manche Postings auf ,Muss das sein, liebes Amstetten‘ sogar direkt von der ÖVP gekommen. Dafür habe ich dann extra Geld bekommen“, behauptet Wahl und nennt ein Beispiel. „Einige Tage vor der Wahl hatten wir auf der Facebook-Seite einen Beitrag über Plakate von Ursula Puchebner mit Pamela Rendi-Wagner. Das war so ein Posting, das direkt von der ÖVP kam.“

Er habe sich entschlossen, dies öffentlich zu machen, sagt Wahl, weil im Endspurt des Wahlkampfes die ÖVP auch gezielt gegen seine Liste Stimmung gemacht habe. „Den Leuten wurde erzählt, ich wäre ohnehin sicher im Gemeinderat, man solle daher die Stimme lieber Christian Haberhauer geben.“ Wahl ist klar, dass seine Aussagen wohl eine Klage der ÖVP nach sich ziehen werden. Er sieht dem aber gelassen entgegen. „Ich habe alles mit meinen Anwälten besprochen. Sollen sie mich doch klagen. Dann werde ich den Wahrheitsbeweis erbringen und noch viel mehr öffentlich machen. Ich habe, wie gesagt, viele, viele Ordner mit belastendem Material und ich kann auch nachweisen, wo der Urheber der ÖVP-Postings auf unserer Facebookseite zu finden ist. Wir haben das alles natürlich gesichert.“

ÖVP lässt Vorwürfe von Rechtsanwalt prüfen

Die ÖVP kann die Aussagen Wahls sicher nicht einfach auf sich sitzen lassen. Sie reagiert vorerst aber nur mit einem knappen schriftlichen Statement: „Was Jürgen Wahl behauptet, ist einfach unwahr. Dieser Fall wird gerade von unserem Rechtsanwalt geprüft.“