Ende Oktober waren beim Arbeitsmarktservice (AMS) Amstetten 1.416 Personen (678 Frauen, 738 Männer) arbeitslos vorgemerkt. Damit ging die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk gegenüber September (1.464 Arbeitslose) nochmals zurück und im Vergleich zum Oktober des Vorjahres waren 204 Personen beziehungsweise 12,6 Prozent weniger Personen arbeitslos registriert. Weniger vorgemerkte Arbeitslose beim AMS in Amstetten Ende Oktober als heuer - hier muss man in der Statistik schon weit zurückblättern - gab es zuletzt im Oktober 2008.

Weiterhin stark sinkend ist zudem die Zahl der Langzeitarbeitslosen (das sind Personen, die ohne Unterbrechung 1 Jahr oder länger beim AMS arbeitslos vorgemerkt sind). Ende Oktober konnte diese Zahl gegenüber dem Vorjahr halbiert werden, es sind derzeit noch 160 Personen beim AMS Amstetten ein Jahr oder länger arbeitslos vorgemerkt.

Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass bei den Jugendlichen unter 25 Jahre die Arbeitslosenzahl im Jahresvergleich doch gestiegen ist. Trotzdem sind 188 vorgemerkte arbeitslose Jugendliche unter 25 Jahre Ende Oktober der zweitniedrigste Wert in den letzten 20 Jahren.

Rückgang wird wohl bald nachlassen

Voraussichtlich bis zum Ende des laufenden Jahres beziehungsweise dem 1. Quartal 2023 wird der Rückgang der Arbeitslosigkeit auch im Bezirk Amstetten nachlassen. „Trotz größer werdender Herausforderungen fällt eine erste Bilanz für das heurige Jahr für den Arbeitsmarktbezirk Amstetten sehr positiv aus: Gegenüber dem Jahr 2021 wird die Arbeitslosenquote von 4,5 Prozent auf heuer 3,6 Prozent zurückgehen. Eine so niedrige Arbeitslosenquote wurde in den letzten 35 Jahren nur noch einmal im Jahr 2008, damals ebenfalls 3,6 Prozent, erreicht“, stellt AMS Amstetten-Geschäftsstellenleiter Harald Vetter fest. „Demnach konnten wir heuer den wirtschaftlichen Aufschwung auch mit organisatorischen Reformen optimal nutzen, um die Schlagkraft in der Vermittlungsarbeit kräftig zu erhöhen und so im laufenden Jahr bisher 3.631 vorgemerkte Arbeitslose wieder in Beschäftigung bringen “, so Geschäftsstellenleiter Harald Vetter.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.