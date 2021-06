„Das ist eine Frechheit, wie mit uns umgegangen wird. Man fährt einfach über uns drüber. Wenn es der Politik ins Konzept passt, sind wir gut genug, den Hauptplatz zu beleben, was wir auch seit vielen Jahren machen“, zeigten bei einer NÖN-Umfrage viele Standlerinnen und Standler kein Verständnis über die Vorgangsweise. In früheren Jahren sei ein Nebeneinander der beiden Veranstaltungen auch möglich gewesen. Man wäre sogar bereit gewesen, etwas früher den Bauernmarkt abzubrechen, um den Aufbau der folgenden Veranstaltung zu gewährleisten. Da aus Termingründen – man steht an diesem Tag schon auf einem anderen Markt - für viele der nächste Mittwoch nicht möglich ist, wird wahrscheinlich nur der eine oder andere Stand seine Produkte anbieten. Man befürchtet auch, dass sowieso kaum Leute kommen werden.

„Wir hatten leider keinen Handlungsspielraum, aber wir hätten das jedenfalls besser kommunizieren müssen. Aufgrund von Corona haben wir den Street Food Market nur sehr kurzfristig organisieren können. Da es heuer keine Einkaufsnacht gibt, wurde daher diese Veranstaltung ausgeweitet und wir brauchen den Hauptplatz schon früher für den Aufbau“, bittet der Geschäftsführer des Stadtmarketing Georg Trimmel, um Verständnis und kündigt einen Bauernmarkt-Gipfel zusammen mit der Stadtgemeinde im Sommer an. Die Bedeutung des Bauernmarktes sei dem Stadtmarketing sehr wohl bewusst.