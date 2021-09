"Hochwassergefahr bedeutet für die Menschen immer Angst, Stress und Bangen um das eigene Hab und Gut. Mit diesem Schutzprojekt können wir die Amstettner vor einem Hochwasser-Ereignis am Haabergbach schützen und von diesem ständigen Zittern befreien", sagte Landeshauptfraustellvertreter Stephan Pernkopf bei der Eröffnung. Er wies darauf hin, dass das Land in den letzten Jahrzehnten 300 Gemeinden hochwassersicherer gemacht habe. 1,2 Milliarden Euro seien dafür investiert worden.

Doch absoluten Schutz, so Pernkopf, gebe es nicht. "Wenn es 200 Liter am Quadratmeter regnet, wie wir das im Juli in manchen Gemeinden erlebt haben, kann man noch so viel verbauen, das ist nicht zu verkraften."

Bürgermeister Christian Haberhauer bedankte sich beim Land und beim Bund für die Bereitstellung der nötigen Mittel für das Schutzprojekt, das mit einem 142 Meter langen Entlastungsgerinne zwischen Haabergbach und Mühlbach und drei Absperrbauwerken rund 2,1 Millionen Euro gekostet hat. Die Stadt hat selbst 583.000 Euro beigesteuert.

Die Anlage hat sich im Juli auch schon bewährt, obwohl sie noch nicht elektrifiziert war und von der Feuerwehr händisch bedient werden musste. "Wir haben damals den Mühlbach abgesperrt, damit er die Häuser entlang der Waidhofner Straße nicht unter Wasser setzen konnte. Die Fließrichtung des Haabergbaches haben wir umgedreht und das Wasser Richtung Ybbs ausgeleitet", berichtet Haberhauer. "Die Investition hat sich also schon einmal bezahlt gemacht."

Der Bürgermeister bedankte sich auch bei den bauausführenden Firmen und bei den Grundeigentümern, die die Realisierung des Vorhabens überhaupt erst möglich gemacht haben.

Mehr zum Hochwasserschutzprojekt lesen Sie in Ihrer nächsten NÖN-Ausgabe.