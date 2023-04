Bauarbeiten starten Ende Mai

Im Fischlmeyergassl werden derzeit die rund 60 Jahre alten Wasserleitungen und die Kanal-Hausanschlüsse erneuert. Parallel dazu wurde an allen Gebäuden eine detaillierte Beweissicherung durchgeführt, sollten später Schäden auftreten. Nach Abschluss der behördlichen Genehmigungsverfahren sowie der Vorarbeiten soll Ende Mai mit den Hauptarbeiten gestartet werden. Dazu laufen bereits die Detailplanung mit der beauftragten Baufirma für die Einrichtung der Hauptbaustelle.

Die Neugestaltung startet an der Südseite des Hauptplatzes. In vier Bauabschnitten soll von Ende Mai bis Ende des Jahres der südliche Teil erneuert werden. Begonnen wird mit dem Abschnitt: Höhe Sparkassen-Passage ostwärts Richtung Wiener Straße. „Mit dem Start an der Südseite, soll der Schanigartenbetrieb während der Sommermonate im nördlichen Bereich und im Fischlmeyergassl ermöglicht werden “, sagt Vizebürgermeister Markus Brandstetter.

Pflanzung hitzeresistener Bäume

Die Arbeiten umfassen den Aushub für die Neupflanzung hitzeresistenter Bäume, die Verlegung von Glasfaserkabeln und die Neugestaltung der Oberfläche. Der Zugang zu den Geschäftslokalen ist auch während der Arbeiten möglich, es kann nur teilweise in kurzen Abschnitten zu Einschränkungen im Zuge der Glasfaser-Hausanschlüsse kommen. Dies wird natürlich zeitgerecht bekannt gegeben.

Dar Radweg am Hauptplatz wird während der Bauarbeiten gesperrt. Detailinfos zu allen Maßnahmen gibt es zeitgerecht auf der Website der Stadt Amstetten. Dort gibt es auch den Anmeldelink zum Baustellen-Newsletter.

Neues Parkleitsystem entsteht

Intensiv wird auch schon am neuen Parkleitsystem gearbeitet, um allen, die von außerhalb ins Zentrum kommen, die freien Parkplätze anzuzeigen. „Es stehen rund um das Stadtzentrum ca. 1.550 Stellplätze zur Verfügung. Bereits bei den Einfahrten sollen Hinweistafeln den Verkehr zielgerichtet zu den freien Parkplätzen bringen und unnötige innerstädtischen Fahrten vermeiden“, sagt Brandstetter.

Aufenthaltsqualität steigern

Mit der Neugestaltung des Amstettner Hauptplatzes wolle man zwei wesentlichen Herausforderungen begegnen, erklärt der ÖVP Politiker. „Zum einen soll die Aufenthaltsqualität wesentlich gesteigert werden, zum andren sind in Hinblick auf zunehmend mehr Hitzetage abkühlend wirkende Maßnahmen, wie schattenspendende Bäume, unumgänglich. Durch das innovative Schwammstadt-Prinzip können Bäume im Stadtgebiet trotz zunehmender Trockenperioden überleben. Zudem wird das Kanalsystem bei Starkregenereignissen massiv entlastet“, erklärt Brandstetter.

