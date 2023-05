Mobilitätsumfrage unter Mitarbeitern

Die Umfrage wurde in Zusammenarbeit mit dem Amstettner Stadtmarketing und der NÖ Regional entwickelt und an die Geschäfte, Anrainer und Einrichtungen der Innenstadt verteilt. „Nach dem Motto – ‚Amstetten will es wissen‘ wollen wir die Mobilitätsformen und möglichen Alternativen der in der Innenstadt arbeitenden Bevölkerung kennenlernen. Bislang haben wir schon 150 Rückmeldungen erhalten, was zeigt, dass das Thema für die Betroffenen wichtig ist“, sagt Vizebürgermeister Markus Brandstetter. Er appelliert an alle, die den Fragebogen noch nicht ausgefüllt haben, sich die Zeit zu nehmen und Erfahrungen und Anregungen zu übermitteln.

Mit den Ergebnissen sollen Lösungen erarbeitetet werden, um die Mobilitätsangebote der Stadtgemeinde umfassend zu verbessern. „Sollte jemand den Link zur bis Ende Mai laufenden Umfrage nicht erhalten haben, kann er sich gerne beim Amstettner Stadtmarketing melden“, sagt Brandstetter.

Aktuell wird im Rahmen des Umbaus der mit Bürgerbeteiligung neu gestalteten Amstettner Innenstadt auch in Fragen der Mobilität an mehreren Projekten gearbeitet. So ist ein Parkleitsystem in Vorbereitung, um Autofahrer rasch zu freien Abstellplätzen zu leiten, ebenso die Verbesserung des Amstettner CityBusses mit erweitertem Angebot der Fahrzeiten und neuen Elektrobussen ab Frühjahr 2025. „Aber auch für die Radbegeisterten Amstettnerinnen und Amstettnern wird mit neuen Radwegen, verbesserten überdachten Abstellplätzen direkt am Hauptplatz und dem Nextbike Leihsystem ein Angebot zur Verfügung gestellt“, sagt Brandstetter.

