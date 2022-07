Mutmaßlicher Brandstifter vorübergehend festgenommen

Inzwischen sei der Mann wieder entlassen worden, „weil der Haftgrund Fluchtgefahr durch gelindere Mittel substituiert werden konnte“, wie Bien erklärt. Die Ermittlungen gegen den Verdächtigen laufen aber auf Hochtouren weiter. Welche neuen Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft vorliegen, wollte Bien nicht weiter ausführen. Nach Abschluss der Ermittlungen wird entschieden, ob es zu einer Anklage kommt.

Tatsächlich dürfte es sich bei dem Verdächtigen um einen jungen Mann handeln, der schon 2012 ins Visier der Kriminalisten geriet. Damals verschaffte ihm eine Verwandte allerdings ein Alibi.

Der Kriminalfall:

Am 23. Dezember2012 legte ein Unbekannter in der Klosterkirche in Amstetten Feuer. Das Gotteshaus brannte zur Hälfte aus, die Fenster zur Rathausstraße hin waren alle zerstört, ebenso der Beichtstuhl in deren unmittelbarer Nähe. Die Holzkastendecke war verkohlt und der Ruß hatte den ganzen Innenraum mit einem Film überzogen. Der Schaden betrug 950.000 Euro. Erst im Oktober 2013 konnte die Kirche der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht werden.

Wir berichteten: Suche nach dem Täter Millionenschaden in Klosterkirche

Auch in der Stadtpfarkirrche St. Stephan zündelte der Unbekannte. Doch der Versuch eine Erntedankkrone aus Stroh in Brand zu setzen scheiterte. Und zum Glück gelang es ihm auch nicht in der Herz Jesu Kirche während einer Messfeier eine Ankündigungstafel anzuzünden. Auch da erloschen die Flammen von selbst. Zeugen beschrieben damals den Mann als 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und von sportlicher Statur, mit dunklen, kurzen Haaren. Der Verdächtige habe einen betrunkenen Eindruck gemacht.

