Amstettner Lions veranstalten ihren Jubiläums-Flohmarkt

Werbung

"Der Erlös soll es uns ermöglichen, Menschen aus der Region in kritischen Lebenssituationen rasch und unbürokratisch zu unterstützen. Deshalb bitten wir die Bevölkerung auch heuer um ihre Hilfe“, sagt Lions Club-Präsident Heinz Hackner. Termin: Samstag, 17. September, 9 bis 17 Uhr und Sonntag, 18. September, 9 bis 12 Uhr.

Der Flohmarkt wartet auch mit einer Neuerung auf. Die Warensammlung wird nämlich auf ein Bring- & Hilf-System umgestellt. Das bedeutet, dass die Lions heuer keine Abholung der Waren von zu Hause durchführen, sondern ausschließlich funktionsfähige und verkaufbare Gegenstände in gutem Zustand annehmen, die an den drei Sammeltagen, Freitag 10., Samstag 12. und Sonntag 13. September, von der Bevölkerung zur Eishalle gebracht werden.

"Die Abgabe ist an jedem der drei Tage von 8 bis 21 Uhr möglich. Große Teile, wie Kästen, Flachbild-Fernseher, Fahrräder, etc., bitten wir, zur Übernahmestelle an der Rückseite der Eishalle zu transportieren.

Kleine Waren, wie Bücher, saubere Kleider, etc. werden beim Haupteingang der Eishalle angenommen", informiert der Flohmarkt-Beauftragte der Lions, Gunther Panowitz.

Rund 400 Personen werden im Rahmen dieses Großevents ehrenamtlich für den Lions Club Amstetten im Einsatz sein.

Angenommen werden: Musikinstrumente, Möbel, saubere Kleidung, Textilien und Schuhe, Spielwaren, Sportartikel, Haushalts- und Elektrogeräte, Antiquitäten, Krims-Krams, PCs, Bilder, Bücher, Flachbildfernseher, Radios, Lampen, Schallplatten, Geschirr, Gläser, Schmuck, Hüte, Taschen, Werkzeug, Gartengeräte,…

Nicht angenommen werden: Defekte TV-Geräte oder Kühlschränke, Einbauherde, Öl- und Dauerbrennöfen, Autoreifen, Fußbodenbeläge, 3-teilige Matratzen, fleckige Matratzen, Tapeten und Farben, zerlegte Kästen, Wohnzimmer- und Einbauschränke oder schmutzige Sitzgarnituren, Leuchtstoffröhren,…

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.