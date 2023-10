Andreas Jung: „AVB soll Kulturhotspot wie Linzer Posthof werden“

In den letzten zehn Jahren war der studierte Wirtschaftswissenschaften- und Marketingspezialist Andreas Jung bei der WAG (Wohnungsgesellschaft Linz) für Kommunikation und Marketing zuständig. „Dieser Bereich wird auch für Immobilienunternehmen immer wichtiger und ich habe ihn für die WAG aufgebaut. Jetzt war es Zeit, mir neue Herausforderungen zu suchen“, erzählt der Linzer, der vor 17 Jahren der Liebe wegen ins Mostviertel kam und seit 12 Jahren in Ferschnitz lebt.

Auf die Ausschreibung des Leiters des Amstettner Stadt- und AVB-Marketings ist er durch Zufall gestoßen. „Ein Bekannter hat mich darauf aufmerksam gemacht und gesagt, das wäre doch etwas für dich. Und tatsächlich finde ich die Zusammenlegung von AVB und Marketing mit allen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, ein sehr spannendes Projekt.“ Also bewarb er sich und ist nun seit 1. August offiziell im Amt, leitet das Stadt- und AVB-Marketing und ist Prokurist der Veranstaltungsbetriebe.

Mit AVB-Geschäftsführer Christoph Heigl habe die Chemie von Anfang an gestimmt, sagt Jung und er ortet im ganzen AVB-Team eine Aufbruchsstimmung und einen guten Spirit. „Da wir jetzt eine volle Marketingmannschaft haben, können wir auch viele Dinge selber machen, die früher ausgelagert werden mussten, auch bei der Bewerbung des Musicalsommers. Wir werden uns für spezielle Aufgaben aber natürlich nach wie vor Spezialisten aus dem Umkreis holen“, sagt Jung.

Sehr viel Gutes passiert

Beim Stadtmarketing sieht er gar nicht so dringenden Handlungsbedarf, denn da sei in den letzten Jahren sehr viel Gutes passiert. „Es ist super, was schon alles da ist. Man muss nichts Neues erfinden, sondern wir werden den guten Weg weitergehen, uns aber natürlich anschauen, welche Veranstaltungen wir für welche Zielgruppen noch optimieren können.“

Ab 24. November wird es am Hauptplatz wieder den Weihnachtsmarkt geben und in Ulmerfeld wird natürlich die Schlossweihnacht veranstaltet. Ob im kommenden Jahr am Hauptplatz schon eine Einkaufsnacht stattfinden kann, ist noch nicht klar. „Unser Ziel wäre es, aber das hängt natürlich vom Fortschritt der Baustelle ab. Auf jeden Fall wird es im Herbst 2024 ein Eröffnungsfest am Hauptplatz geben“, kündigt Jung an. Er erwarte sich durch die Neugestaltung des Zentrums einen Mehrwert und ein besonderes Flair für künftige Events. „Ich bin sicher, dass es für die Amstettnerinnen und Amstettner da manchen Wow-Effekt geben wird.“

Derzeit ist Jung auch auf Vorstellungstour bei den Amstettner Gewerbetreibenden. „Es wird zwar runde Tische und ähnliche Veranstaltungen weiter geben, aber ich bin kein ausgesprochener Fan davon. Ich halte das persönliche Gespräch für extrem wichtig und ich habe auch schon viele Kontakte geknüpft“, sagt der Marketingspezialist.

Mit November wird das Marketingbüro in der Stadt aufgelassen und das Team (Jung und seine vier Mitarbeiterinnen) in die Räumlichkeiten der AVB bei der Pölzhalle übersiedeln. Dort wird gerade umgebaut. „Ich halte das für wichtig und gut, weil dadurch die Kommunikation innerhalb der AVB wesentlich einfacher wird“, sagt der Marketing-Chef. Das Kultur- und Tourismusbüro bleibt natürlich bestehen.

Werbung über die Grenzen der Region hinaus

Sehr viel vor in Sachen Marketing hat Jung gemeinsam mit Geschäftsführer Heigl für die Amstettner Veranstaltungsbetriebe. „Wir wollen es in den nächsten fünf Jahren schaffen, dass die AVB mit ihren Veranstaltungen abseits des Musicals für das Publikum einen solchen Stellenwert bekommt, wie der Posthof in Linz“, stecken sie sich große Ziele. „Wenn jemand an Kabarett, Konzert oder Theater bis hin zu Kindertheater denkt, dann soll er automatisch auch an die AVB denken, weil es hier das bestmögliche Programm gibt.“

Damit dies gelingen kann, will die AVB künftig bei der Vermarktung ihrer Veranstaltungen verstärkt über Amstetten und den Bezirk hinausgehen. Das Einzugsgebiet umfasst für Jung den Raum von Linz bis St. Pölten und von Perg bis hinein nach Scheibbs. „Unser Plus im Sommer ist, dass die Pölzhalle eine der wenigen großen Hallen ist, die man auch kühlen kann. Und es wird dort künftig auch musikalische Veranstaltungen für die Jugend ohne Stühle geben, bei denen man ein Getränk auch mit hineinnehmen kann.“

Verstärkt wollen Heigl und Jung künftig die Veranstaltungen auch digital bewerben und zudem auf Spots in großen Kino-Centern in Linz, Pasching oder St. Pölten setzen, um neue Zielgruppen auf die AVB aufmerksam zu machen. „Wir haben ja jetzt schon ein tolles Programm, das man auf unserer neu gestalteten Homepage unter avb.am findet. Acts wie „Floyd Division“, „Tribute to Abba“ oder „The Spirit of Freddie Mercury“ sind sicher für ein Publikum weit über die Grenzen Amstettens hinaus interessant“, sagt Jung.