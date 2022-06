Amstettner mozArt steht vor dem Aus

Werbung Arbeit mit Verantwortung Anzeige Montageprofi sichert Europas Straßen

Die letzten zweieinhalb Jahre seien - vor allem pandemiebedingt - ein großes Auf und Ab gewesen, das viel Zeit, Kraft und Grübeln gefordert habe. "Aus unserer Sicht ist es österreichweit leider nicht gelungen, die kulturellen Strukturen für das freie Kulturschaffen in einem Maße aufrecht zu erhalten, in dem wir es kennen oder das zumindest eine langfristige klare Perspektive liefert. Es fehlen uns an allen Ecken und Enden Ressourcen sowie eine Basis für funktionierende Kulturarbeit", heißt es in der Aussendung.

Das Gefühl, allein gelassen worden zu sein, teile man sicher mit vielen Kunst- und Kulturschaffenden. Unplanbarkeit und Ungewissheit würden die Kulturlandschaft im Allgemeinen prägen und Kunst drohe sukzessive zu einem Luxusgut zu werden. "Wir haben viel hin und her bewegt, kalkuliert und überlegt. Am Ende steht nun fest: es geht sich nicht mehr aus! Es ist eine schmerzhafte Erkenntnis und keine, die uns leichtfällt. Gleichzeitig sehen wir keine Grundlage mehr dafür, das mozArt in dieser Zeit und mit unserem Anspruch führen zu können und uns weiter dafür auszubeuten, ,systemrelevante' Arbeit zum Trotz aller Widrigkeiten zu leisten, um uns am Ende selbst zu retten. Wir hoffen, wir bleiben ein Einzelfall oder einer von wenigen, sollte es schon andere erwischt haben."

Der Verein bedankt sich bei allen Unterstützern und Unterstützerinnen und den Kunstschaffenden aller Sparten, "die unser Haus in den letzten Jahren in Glanz und Gloria tauchten. Bei allen Menschen, die auf Bühnen und an Mischpulten stehen, die Tabletts tragen, die Gläser füllen, die Tische und Böden wischen, die Artikel schreiben, die Events ankündigen, die Werbung machen - die gemeinsam dafür sorgen, dass das Publikum lachen, weinen, staunen, grübeln und jubeln darf."

Infos: www.dasmozart.at

