Ansturm auf „Jersey Boys“: Erste Zusatzvorstellung wurde fixiert

Diese zusätzliche Veranstaltung findet am Sonntag, 30. Juli, um 19.30 Uhr in der Johann-Pölz-Halle statt. Dass der Ansturm auf die „Jersey Boys“-Tickets entsprechend stark ist, freut natürlich auch Intendant und Regisseur Alex Balga: „Wir sind mitten in den Probenarbeiten. Alles läuft nach Plan und täglich steigt die Vorfreude, wenn man sieht, wie sich das Stück entwickelt.“

Die Premiere der deutschsprachigen Erstaufführung des Musicals mit Welthits wie „Oh What A Night“, „Big Girls Don´t Cry“, „Beggin´“ oder „Can´t Take My Eyes Off You“ kann auch Amstettens Bürgermeister Christian Haberhauer kaum mehr erwarten. Er stattete dem Team einen Besuch bei den Proben ab und überzeugte sich persönlich vom Fortschritt der intensiven Arbeiten: „Ich kann jetzt schon verraten, dass wir wieder eine sensationelle Produktion auf die Bühne der Johann-Pölz-Halle bringen werden.“

Die Premiere in der Johann-Pölz-Halle findet am 19. Juli statt. Gespielt wird bis 12. August. Alle weiteren Informationen unter www.musicalsommeramstetten.at.