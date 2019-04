Touristin: "Notre Dame-Brand beherrscht Medien" .

Am Tag nach dem Brand der Kathedrale Notre Dame in Paris reichte die Stimmung in der französischen Hauptstadt von "gespannt bis schockiert". "Sobald ich den Fernseher aufdrehe, kommen Bilder von der Notre Dame, in den Medien herrscht eine permanente Berichterstattung über den Vorfall", erzählte die Mittelschullehrerin Eva Lindenhofer (49) am Dienstagvormittag.