Amstettnerin zu Tode gestürzt .

Eine 65-jährige Niederösterreicherin kam am Mittwoch bei einem Alpinunfall im Hochschwabgebirge in der Steiermark ums Leben. Die Landespolizeidirektion Steiermark bestätigte der NÖN am Donnerstagabend, dass es sich bei der Frau um eine Amstettnerin handelte.