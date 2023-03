Verdacht der Tierquälerei in Amstetten: Ball bei Staatsanwaltschaft

Eine Hundebesitzerin erstattete Anzeige, weil ihr Vierbeiner starke Verätzungen an den Pfoten erlitt, die sie auf das gelbe Pulver am Gehsteig zurückführte. Die Polizei nahm Ermittlungen auf, doch der Mann stellte sich selbst. Er gab an, dass er keine Tiere verletzen, sondern nur durch geruchsintensive Mittel von seinem Grund fernhalten habe wollen.

Die Analyse des Bundeskriminalamts ergab, dass es sich bei dem gelben Pulver um elementaren Schwefel und bei der Flüssigkeit um eine Ammoniaklösung handelte.

Die Polizei hat die Ermittlungsergebnisse an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet und Anzeige wegen Tierquälerei und fahrlässiger Beeinträchtigung der Umwelt erstattet. Diese muss nun entscheiden, ob Anklage erhoben wird.

Polizei ermittelt Pulver am Gehsteig verätzte Hund Pfoten

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.