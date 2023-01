Sauna in Hausmening verbucht Rekordmonat

Werbung

„Die neue Sauna-Landschaft in Hausmening wird hervorragend angenommen. Wir erhalten ein hervorragendes Feedback von den Saunagästen über die neuen Angebote. Das belegen auch die Zahlen. Im November erzielten wir mit 1.899 Saunagästen einen Monatsrekord“, berichtet Ortsvorsteher Anton Geister.

Am 1. Oktober startete die vergrößerte Sauna in Hausmening in die Saison. „Die Ruheräumlichkeiten und die Garderoben wurden ausgebaut. Der Saunagarten wurde um eine Block-Finnsauna erweitert“, erklärt Anton Geister. Zudem wurden die Öffnungszeiten adaptiert. So gibt es keinen Schließtag. Auch ein Shuttleservice wurde eingerichtet und die Eintrittspreise wurden um einen Seniorentarif ergänzt.

„Die Besucherinnen und Besucher können ganzjährig im Saunabetrieb vier Finnische Saunen, eine Kräuter-/Biosauna, ein Dampfbad, eine Sole-grotte, eine Infrarotkabine und einen Whirlpool nutzen. Zum Relaxen stehen Ruhe- und Entspannungsräumlichkeiten bzw. ein Aufenthaltsraum und ein Saunagarten zur Verfügung“, erklärt AVB-Bäderchef Reinhard Walter. „Durch die Erweiterung wurde ein Kapazitätsplus von bis zu 50 Prozent erreicht. In der neuen Sauna finden nun bis zu 150 Personen Platz. Diesjähriger Rekordtag war Freitag, 9. Dezember, mit 116 Saunagästen“, so der Ortsvorsteher. Laut einer Postleitzahlenabfrage kommen nur rund 50 Prozent aus dem Stadtgemeindegebiet. Einzugsgebiet ist das gesamte westliche Mostviertel. Den größten Anteil unter den Saunagästen bilden die Amstettnerinnen und Amstettner (PLZ 3300) mit 36 Prozent.

Insgesamt wurden rund 50 unterschiedliche Postleitzahlen angegeben. Bei den Rekordzahlen wird wohl auch die geschlossene Sauna im Naturbad Amstetten mitgespielt haben.

