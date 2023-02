Photovoltaik auf Bahnhof-Parkdeck in Amstetten

Kurz vor Beginn der Gemeinderatssitzung am 1. Februar flatterte der Stadt ein Vertragsentwurf mit der ÖBB-Infrastruktur und dem Land ins Haus.

Inhalt: Die Planung und Errichtung einer großen Photovoltaik-Anlage am Parkdeck beim Bahnhof. „Es ist eine große Freude, dass dieses Projekt, an dem auch die Stadtwerke beteiligt sind, rasch umgesetzt werden soll“, erklärte Vizebürgermeister Markus Brandstetter. Es sei auch ein wichtiges Zeichen im Rahmen der Stadtentwicklung, Parkdecks in mehrfacher Hinsicht zu nutzen.

Die Anlage soll das ganze Dach umfassen – rund 1.850 Quadratmeter – und wird 400kWp Leistung haben. Die Errichtungskosten trägt die ÖBB Infrastruktur GmbH und sie wird auch den gewonnenen Strom nutzen.

Die Stadtwerke sind in der Rolle als Netzbetreiber im Projekt involviert und somit für den ordnungsmäßigen Netzanschluss zuständig.

