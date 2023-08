Ein reichhaltiges Programm geschnürt

Seit mehr als drei Jahrzehnten bietet die offene Anlaufstelle am Hauptplatz 21 Menschen in schwierigen und herausfordernden Lebenssituationen vertraulich Hilfestellung und organisiert darüber hinaus Veranstaltungen, Gruppen sowie Kurse für Frauen, Familien und Kinder.

So gibt es auch heuer wieder das beliebte Stöpseltreffen, das für Mütter und Väter mit ihren Kleinkindern bis zu drei Jahren gedacht ist. Es wird ab 15. September in zweiwöchigem Abstand immer freitags von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr stattfinden.

Geschlechterrollen und Kindererziehung

„Wir werden dabei Themen wie den Umgang mit Geschlechterrollen in der Kindererziehung, Erste Hilfe bei Kindernotfällen sowie die unsichtbare Last der Familienorganisation mit Referentinnen behandeln“, verrät Nicole Zainzinger-Jandl, Sozialarbeiterin, Psychotherapeutin und Stöpseltreff-Leiterin. Parallel dazu wird Hebamme Anna Obmann die Hebammensprechstunde abhalten. Es sind aber auch Einzelberatungen außerhalb des Stöpseltreffens möglich.

Neu werden in diesem Jahr drei Workshops unter dem Motto „Jugendliche – nix für schwache Nerven?“ angeboten, die von Barbara Modre (psychosoziale Beraterin, Coach für neue Autorität und Elterncoach) sowie von Christa Ressl (diplomierte Sozialarbeiterin) geleitet werden. Sie richten sich an Eltern, Pädagoginnen und Pädagogen sowie alle Interessierten.

Auftakt: Thema Extremismus und Gewalt

Der erste Workshop am 21. September beschäftigt sich mit „Extremismus und Gewalt“, der zweite am 19. Oktober mit „Mediensucht“ und der dritte am 30. November mit „Essstörungen“. „Wir beginnen jeweils um 19 Uhr und Ende ist immer um 20.30 Uhr“, erklären Barbara Modre und Christa Ressl. „In den Workshops werden wir zuerst klären, worum es beim jeweiligen Thema geht und dann die Seite der Jugendlichen und die der Erwachsenen beleuchten. Uns geht es darum, zu erörtern, was zu tun ist, wenn uns Jugendliche mit ihrem Verhalten überfordern, uns hilflos oder ohnmächtig werden lassen. Was sind Handlungsstrategien, wie kann man gut in Verbindung mit den Jugendlichen bleiben und was kann man für sich selbst tun, um sicher und stabil zu bleiben.“

Nähere Infos und Anmeldung unter: www.frauenberatung.co.at beziehungsweise 07472/63297