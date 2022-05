Anrainerwunsch erfüllt Linksabbiegeverbot für Lkw von der Industrie- in die Reichsstraße

Lesezeit: 2 Min RA Red. Amstetten

Freuen sich über das Linksabbiegeverbot für Lastwagen: ÖVP-Vizebürgermeister Markus Brandstetter, Stadtpolizei-Kommandant Johann Hellinger, SPÖ-Verkehrssprecher Bernhard Wagner, Dieter Stadlbauer vom Infrastruktur-Referat der Stadt und Bauhofleiter Andreas Kloimwieder. Foto: Stadtgemeinde

E ine wichtige verkehrstechnische Entscheidung ist kürzlich in Amstetten gefallen. Lastwagen, die von der Industriestraße kommen, dürfen künftig nicht mehr links in die Reichsstraße einfahren. Die Ausfahrt ist für sie in Fahrtrichtung Wien nur noch über die Franz-Kollmann-Straße und den Billa-Plus-Kreisverkehr erlaubt. In der Vorwoche wurden vom Bauhof die entsprechenden Schilder montiert.