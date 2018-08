Der Amstettner Bezirks-Wasserdienstleistungsbewerb stellt einen Fixpunkt für die Feuerwehren im Bewerbsgeschehen eines laufenden Jahres dar. Wie auch die Leistungsbewerbe an Land haben die Wasserdienstleistungsbewerbe eine große Anhängerschar.

Jährlich kommen mehrere hundert Zillensportler zusammen, um sich im sportlichen Wettkampf auf dem Wasser zu messen. Der Bewerb fand heuer an der Donau in Ardagger Markt statt. Er ist zugleich auch die Generalprobe für den Landes-Wasserdienstleistungsbewerb, der vom 23. bis 26. August ebenfalls in Ardagger Markt stattfinden wird.

Die beiden Wasserdienstleistungsbewerbe werden ja von den vier Feuerwehren Kollmitzberg, Ardagger Stift, Stefanshart und Ardagger Markt gemeinsam durchgeführt. Kommandant Franz Pressl ist der Leiter des gesamten Organisationsteams.

Großartige Leistungen boten die Mitglieder von 164 Feuerwehren, insgesamt nahmen 945 Zillenbesatzungen teil, darunter viele aus ganz Niederösterreich, die schon einen Probelauf für den Landesbewerb fuhren.

Zunächst müssen sich die Bewerber beim Prüfungsteil „Knotenkunde“ und „Rettungsringwerfen“ beweisen. Sind diese beiden Herausforderungen bewältigt, steht dann das Zillenfahren auf dem Programm. Dabei muss die Holzzille einige hundert Meter stromaufwärts gestangelt werden. Nach der Wende und der simulierten Rettung einer Person, heißt es „Rudern was das Zeug hält“. Kräftige Oberarme und reichlich Kondition, aber auch Geschick im Umgang mit der Holzzille sind hier sehr gefragt.

„Die zwei Tage des Bezirks-Wasserdienstleistungsbewerbs waren für die vier Feuerwehren, die Bewerter und das Organisationsteam eine Herausforderung und zugleich die Generalprobe für den Landes-Wasserdienstleistungsbewerb“, sagte Abschnittskommandant Josef Weber und freute sich über die tollen Leistungen aller Feuerwehrmitglieder, die am Wasser ihr Können zeigten. Bei der Siegerverkündung betonte Bezirkskommandant Rudolf Katzengruber wie wichtig der Feuerwehr-Sport – ob zu Lande oder am Wasser – im Falle eines Einsatzes ist.

„Das Resümee für den Bezirks-Wasserdienstleistungsbewerb ist aus unserer Sicht sehr positiv. Großes Lob von den Bewerbern gab es auch für die Streckenführung, die selektiv war. Für den Landesbewerb wünschen wir uns, dass die Rahmenbedingungen wie beim Bezirksbewerb bleiben“, sagte Kommandant Franz Pressl.

Erwähnenswert ist auch, dass die hohe Geistlichkeit am Bewerb teilgenommen hat: Ein erfolgreicher Zillenfahrer ist Diakon Franz Wimmer aus Behamberg und seine Geschicklichkeit und Muskelkraft stellte auch Dechant Daniel Kostrzycki von Ybbs unter Beweis.