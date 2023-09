Halbjahresbilanz: Zwei Millionen Euro für Beschäftigte gesichert

„Mehr als 12.000 Menschen haben von Jänner bis Juni 2023 mit uns Kontakt aufgenommen“, berichtete Bezirksstellenleiter Herbert Grurl am Freitagvormittag im Rahmen einer Pressekonferenz, „wobei es manchmal auch nur um rasche Auskünfte ging.“

In 4.372 Fällen benötigten die Menschen allerdings in konkreten Problemfällen weiterführende Beratung und die Unterstützung der Expertinnen und Experten der Arbeiterkammer in konkreten Problemfällen. So habe man in einem konkreten Fall gegen eine unberechtigte vorzeitige Entlassung interveniert. „Ein Dienstnehmer wollte sein 9-jähriges Dienstverhältnis kündigen. Unerwartet erhielt er dann aber eine Abmeldung durch Entlassung“, berichtet Grurl. Grund dafür: Der Arbeitgeber hatte ein privates Handygespräch zwischen dem Beschäftigten und dessen Frau mitgehört und Aussagen darin als Grund für eine Entlassung gesehen.“ Die Arbeiterkammer intervenierte, weil der Dienstnehmer noch viele Überstunden und auch Urlaub offen hatte, und setzte vor Gericht Ansprüche in der Höhe von 23.000 Euro durch.

„Gerade die aktuellen Teuerungen machen einmal mehr deutlich, wie wichtig wir als regionale Anlaufstelle sind“, zieht Grurl Bilanz. Insgesamt hat die Bezirksstelle Amstetten im ersten Halbjahr rund zwei Millionen Euro für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Region gesichert.

Probleme mit ungerechtfertigten Entlassungen

In Niederösterreich haben im ersten Halbjahr 2023 82.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Hilfe der Arbeiterkammer Niederösterreich wegen Problemen am Arbeitsplatz gesucht. Das zeigt eine Auswertung der arbeits- und sozialrechtlichen Beratungen der Kammer. „Wir haben 38,1 Millionen Euro für die Betroffenen erreicht. Ohne unsere Beratung und Rechtsvertretung wären die meisten Menschen nicht zu ihrem Geld gekommen“, erklärte Kammerrat Helmut Novak. Auffällig waren dabei gehäufte Probleme mit ungerechtfertigten Entlassungen.

Auch bei den Insolvenzen von Kika/Leiner und Forstinger habe den Beschäftigten rasch geholfen werden können, sagt Novak. Bei Forstinger seien für 522 Beschäftigte etwa 2,5 Millionen Euro netto und bei Kika/Leiner für 3.200 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer rund 9 Millionen Euro netto eingebracht worden.